Az egri érsek megáldotta az új kenyeret + fotók
Az egri városi ünnepi program szentmisével kezdődött a bazilikában. Az államalapítás ünnepén este helyi kitüntetéseket adnak át a városházán.
Forrás: Lénárt Márton / Heol.hu
Szentmisével kezdődött az augusztus 20-i ünnep Egerben. Tíz órakor az egri bazilikában dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta az istentiszteletet, amelyen megáldotta a gazdák búzaadományaiból készült új kenyereket is. Az ünnepi szentmisén jelen voltak a város képviselő-testületének tagjai, intézmények és civil szervezetek vezetői is. A városi ünnepség este hétkor kezdődik a városháza dísztermében, majd a Dobó téren lesznek élő koncertek, illetve tűzijáték.
További képek galériánkban:
Ünnepi szentmise a BazilikábanFotók: Lénárt Márton
Hatvanban is szentmisével ünnepeltek augusztus 20-án:
Ünnepi szentmise és kenyérszentelés HatvanbanFotók: Albert Péter
