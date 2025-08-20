Az egri érsek megáldotta az új kenyeret + fotók

augusztus 20., szerda

Augusztus 20

Az egri érsek megáldotta az új kenyeret

Az egri városi ünnepi program szentmisével kezdődött a bazilikában. Az államalapítás ünnepén este helyi kitüntetéseket adnak át a városházán.

Forrás: Lénárt Márton / Heol.hu

Szentmisével kezdődött az augusztus 20-i ünnep Egerben. Tíz órakor az egri bazilikában dr. Ternyák Csaba egri érsek celebrálta az istentiszteletet, amelyen megáldotta a gazdák búzaadományaiból készült új kenyereket is. Az ünnepi szentmisén jelen voltak a város képviselő-testületének tagjai, intézmények és civil szervezetek vezetői is. A városi ünnepség este hétkor kezdődik a városháza dísztermében, majd a Dobó téren lesznek élő koncertek, illetve tűzijáték.

Az egri érsek megáldotta az új kenyeret
Forrás: Lénárt Márton / Heol.hu

További képek galériánkban:

Ünnepi szentmise a Bazilikában

Fotók: Lénárt Márton

Hatvanban is szentmisével ünnepeltek augusztus 20-án:

Ünnepi szentmise és kenyérszentelés Hatvanban

Fotók: Albert Péter

 

