1 órája
Az Egri Végvár Polgári Körök Bátkára látogatott
A Nemzedékek Találkozójára érkező vendégeket a tárogató jellegzetes hangja fogadta, amely méltóan alapozta meg az esemény hangulatát.
Augusztus 16-án különleges hangulat lengte be a szlovákiai Bátka közösségi tereit. A Nemzedékek Találkozójára érkező vendégeket a tárogató jellegzetes hangja fogadta, amely méltóan alapozta meg az esemény hangulatát. A magyar és szlovákiai közösségek képviselői, köztük az Egri Végvár Polgári Körök 17 fős delegációja, közösen hajtottak fejet a múlt értékei előtt: Az új kenyeret, Szent István királyunkat és az államalapítás évfordulóját köszöntötték – közölte az Egri Végvár Polgári Körök vezetője, Csákvári Antal.
Az ünnepi műsorban óvodások, sugárzó, gyönyörűen beszélő középiskolások, politikusok, és számos szépkorú is színpadra lépett. Az új kenyér megszegése után Csákvári Antal, a polgári kör vezetője is szólt a jelenlévőkhöz. Szavai egyszerre szóltak a múltról, jelenről és a jövőről, a hitről, és a felelősségről.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
– A nemzetnek nincs földrajzi határa, de csak addig létezik, amíg nyelvünket, hitünket, hagyományainkat és kultúránkat – egymást is segítve – ápoljuk, továbbadjuk – mondta. A program végén felcsendült az Ismerős Arcok „Nélküled” című dala.
Így történt pontosan a mátrai buszbaleset, ezt nem tudta kivédeni a buszsofőr – egy gyerek is megsérült – fotókkal
14 éves lány tűnt el rejtélyes körülmények között – nagy erőkkel keresik az egri rendőrök