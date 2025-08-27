augusztus 27., szerda

Az Egri Végvár Polgári Körök Bátkára látogatott

A Nemzedékek Találkozójára érkező vendégeket a tárogató jellegzetes hangja fogadta, amely méltóan alapozta meg az esemény hangulatát.

Augusztus 16-án különleges hangulat lengte be a szlovákiai Bátka közösségi tereit. A Nemzedékek Találkozójára érkező vendégeket a tárogató jellegzetes hangja fogadta, amely méltóan alapozta meg az esemény hangulatát. A magyar és szlovákiai közösségek képviselői, köztük az Egri Végvár Polgári Körök 17 fős delegációja, közösen hajtottak fejet a múlt értékei előtt: Az új kenyeret, Szent István királyunkat és az államalapítás évfordulóját köszöntötték – közölte az Egri Végvár Polgári Körök vezetője, Csákvári Antal.

Jó hangulatban telt a találkozó Fotó: beküldött
Az ünnepi műsorban óvodások, sugárzó, gyönyörűen beszélő középiskolások, politikusok, és számos szépkorú is színpadra lépett. Az új kenyér megszegése után Csákvári Antal, a polgári kör vezetője is szólt a jelenlévőkhöz. Szavai egyszerre szóltak a múltról, jelenről és a jövőről, a hitről, és a felelősségről.

– A nemzetnek nincs földrajzi határa, de csak addig létezik, amíg nyelvünket, hitünket, hagyományainkat és kultúránkat – egymást is segítve – ápoljuk, továbbadjuk – mondta. A program végén felcsendült az Ismerős Arcok „Nélküled” című dala.

 

 

