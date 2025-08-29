3 órája
Nincs programod a nyár végére? Ezeket a bakancslistás helyeket muszáj meglátogatnod!
Bár a nyár vége közeleg, Heves vármegyében még mindig rengeteg lehetőség van a kikapcsolódásra. Mutatunk néhány bakancslistás helyet, amit kár lenne kihagyni a nyár utolsó hétvégéjén.
Ahogy közeledik a nyár vége, egyre fontosabb, hogy kiélvezzük az utolsó napsütéses hétvégéket, mielőtt beköszöntene az ősz. Heves vármegye bővelkedik izgalmas és látványos programlehetőségekben, így mindenki találhat magának valami élményt, legyen szó természetjárásról, történelmi helyszínek felfedezéséről vagy családi kikapcsolódásról. Összegyűjtöttük azokat a bakancslistás helyeket, amelyekkel felejthetetlenné teheted a nyár utolsó napjait, és garantáltan feltöltődhetsz a természet vagy a helyi élmények társaságában.
Kihagyhatatlan bakancslistás helyek Hevesben
- Kozmáry-kilátó
A Mátrafüred közelében, a Dobogó-hegy csúcsán található Kozmáry-kilátó 370 méteres magasságban kínál lélegzetelállító panorámát. A könnyen megközelíthető emelvény teraszáról a Mátra gerincére, a Kékestetőre, a Sár-hegyre, Mátrafüredre és Gyöngyösre nyílik kilátás, így gyerekekkel is ideális célpont egy rövid kiránduláshoz.
- Galyatető
Galyatető országos hírű magaslati üdülőhely, Magyarország harmadik legmagasabb csúcsán, ahol a 30 méter magas Galya-kilátó, más néven Péter-hegyese-kilátó, biztosít páratlan kilátást. A körpanorámás teraszról látható a Bükk, a Börzsöny, a Cserhát, a Mecsek, sőt még a Piszkéstetői Obszervatórium teteje is. A környék túraútvonalai felfedezésre csábítanak minden természetkedvelőt.
- Kisnánai Várrom és Népi Műemlék
A kisnánai vár a település központjában található, így azok számára is könnyen elérhető, akik nem kedvelik a hosszú, meredek túrákat. A felvonóhíd, a toronyterasz és a vársétány különleges élményt nyújt, miközben a kihelyezett információs táblák részletesen bemutatják a vár történetét.
- Erdőtelki Arborétum
Az Erdőtelki Arborétum 25 hektáros területén több mint ezer fa, cserje és évelő növény él, így tökéletes hely a természetközeli sétákhoz. A látogatók számára 6 hektár nyitott, itt található Magyarország legnagyobb, 3,5 méteres cukorsüveg fenyője is. Érdekesség, hogy az arborétum alapját képező kert játszódik Mikszáth Kálmán „Különös házasság” című regényében.
- Kisvasutas élmények minden korosztálynak
Heves vármegye egyik legvidámabb családi programja a kisvasutas kirándulás. A Szilvásváradi Állami Erdei Vasút közel 5 km hosszú vonalán a Szalajka-völgy legszebb látnivalói érhetők el, a Felsőtárkányi Állami Erdei Vasút 5 km-en keresztül kanyarog a Bükkben, míg a Mátravasút a Mátra déli oldalán közlekedik Gyöngyös–Gyöngyössolymos–Lajosháza–Szalajkaház, illetve Gyöngyös–Mátrafüred vonalakon. Bármelyiket választod, akár egész napos élményt nyújtanak a család minden tagjának.
Ahogy véget ér a nyár, ne hagyd, hogy az utolsó napsütéses hétvégék eseménytelenül teljenek el. Heves vármegye bakancslistás helyei tökéletes lehetőséget kínálnak a feltöltődésre, a kikapcsolódásra és a közös élmények gyűjtésére a családdal vagy barátokkal. Válassz egy-két helyszínt, és tedd emlékezetessé a nyár utolsó napjait!
