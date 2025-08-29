Nincs programod a nyár végére? Ezeket a bakancslistás helyeket muszáj meglátogatnod!

Ahogy közeledik a nyár vége, egyre fontosabb, hogy kiélvezzük az utolsó napsütéses hétvégéket, mielőtt beköszöntene az ősz. Heves vármegye bővelkedik izgalmas és látványos programlehetőségekben, így mindenki találhat magának valami élményt, legyen szó természetjárásról, történelmi helyszínek felfedezéséről vagy családi kikapcsolódásról. Összegyűjtöttük azokat a bakancslistás helyeket, amelyekkel felejthetetlenné teheted a nyár utolsó napjait, és garantáltan feltöltődhetsz a természet vagy a helyi élmények társaságában.

Összegyűjtöttük a bakancslistás helyeket a vármegyében - a Kozmáry-kilátó egy tökéletes úti cél a nyár utolsó hétvégéjére

Fotó: Czimer Tamas

Kihagyhatatlan bakancslistás helyek Hevesben