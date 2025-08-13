2 órája
Korábban fakanállal csaptak miatta oda, manapság már teljesen elfogadott - Kovács Kati sem kivétel
Ha bemegyünk a boltba, hogy vegyünk egy olyan egyszerű eszközt, mint az olló, szinte magától értetődő, hogy jobbkezes kialakítású után nyúlunk. Bár elvétve ugyan kaphatók balkezeseknek szánt eszközök is, a balkezes embereket olyan stigmatizáció vette körül történelmünk nem túl régi időszakában is, mely miatt sokan még a mai napig sem szívesen vallják be: ők bizony balkezesek.
De miért kellene szinte titkolni azt, ha valaki a bal, vagy ahogy a történelem kevésbé empatikus időszakában nevezték, a "csúnya", vagy a "rossz" kezével nyúl mondjuk az ollóért, vagy más, teljesen hétköznapi tárgyakért? Kétségtelen tény, hogy az emberek jelentős többsége a jobb kezét használja elsődlegesen finomabb tevékenységei elvégzéséhez, azaz ez a kezük az úgynevezett domináns végtagjuk. Ezzel szemben viszont nagyjából minden hetedik ember használja ma dominánsabban a bal kezét – vagyis nevezzük őket balkezeseknek. Augusztus 13-án a balkezesek világnapját ünnepeljük.
Ennek az aránynak azonban nem kizárólag genetikai oka van, hanem a jelenség megítélése is jelentős szerepet játszik benne, már ami a balkezességet illeti. Az ezt elutasító hagyomány az iskolában a 20. század közepéig veréssel, majd a szülői erőszak sugalmazásával járt hazánkban is, azaz ez volt a hivatalos „pedagógiai” szemlélete.
Már az iskolakezdés előtt is érhette azonban a gyerekeket negatív hatás akkor, ha bal kézzel nyúltak a nekik kínált csokiért: sok szülő, még több nagyszülő szólt rá a gyerekre, hogy használja a "másik", a jobb kezét.
Ma már tudjuk, hogy a balkezesség nem megszokás, hanem biológiai alapokon nyugvó, a balt a jobbal szemben előnyben részesítő kézhasználat, ami a jobb agyfélteke dominanciával magyarázható. A balkezesek aránya a nyugati országokban folyamatosan nő.
Szűkebb hazánkban híres balkezesek
Mint korábban írtuk, bizonyos összefüggések miatt a balkezesek között nagyobb arányban fordulnak elő művészek, kreatív emberek, vagy az élet valamely területén kiemelkedően szereplők – például sportolók.
Balkezesnek lenni menő is lehet
Padla József, az egri férfi kézilabdacsapat idén júliusban kinevezett edzője maga is balkezes. Mint mondta, gyerekként ez leginkább a kézírásban jelentett neki hátrányt.
Mi balkezesek tulajdonképpen takarjuk a papírnak azt a részét, melyre már írtunk. Sosem vált így erősségemmé a szép kézírás sem, de szerencsére a világ digitalizálódása ebben a segítségemre volt: míg a legtöbb edző papírra jegyzetel, azon dolgozik, én mindent számítógépen, vagy más digitális eszközön végzek
– mondta el portálunk kérdésére Padla József.
Hozzátette, tapasztalata szerint manapság már sokkal több a balkezes gyermek is a sportban, bár tudja, ennek nem elsősorban a jelenség fokozódása az oka, hanem az, hogy megváltozott a balkezesség megítélése.
– Sportolóként azonban mindenképp előnye van annak, akinek a bal keze a domináns: főleg a labdajátékokban, s így a kézilabdában is jól ki lehet használni eme adottságot – emelte ki az edző.
Kovács Kati, a Verpelétről származó, mára országos ismertségű énekesnő mint mondta, ő maga inkább kétkezes, s bár a jobb kezét használja többször, a ballal is kevés kivétellel mindent meg tud csinálni.
Az iskolában rálegyintettek a kezünkre, ha nem a "jó" kezünket használtuk.
– Emiatt vannak dolgok, amiket jobb kézzel csinálok – de például vasalni csak ballal tudok, és írni is. Ha arányosítanom kellene a tevékenységeimet, azt mondanám, 70 százalékban jobb kézzel végzek mindent, a maradék 30 százalékban pedig a ballal – mondta el lapunk kérdésére Kovács Kati.
Az énekesnő elmondta, a család mostani generációjában is megjelent a balkezesség: a rokonságban az egyik kisfiú már a cumit is áttette a jobb kezéből inkább a balba.
– A zenekarunkban is két balkezes művész van: a vokalistánk és a gitárosunk is ilyen, így elmondható, hogy balkezesekkel vagyok körülvéve – mosolygott a könnyűzene koronázatlan királynője.
Zalánki Gergő, egri nevelésű olimpiai bronzérmes, világ-, és Európa-bajnok magyar válogatott vízilabdázó ugyancsak balkezesként élt egész életében. Mint mondja, iskolában nem érezte, hogy megkülönböztetnék társaitól a balkezessége miatt, de abban ő is egyetértett, hogy írni sokkal nagyobb kihívást jelentett, mint a jobbkezeseknek.
– Arra kifejezetten emlékszem ebből az időből, hogy a bal tenyerem alsó íve mindig grafitporos, vagy később tintás volt. Vigyáznom kellett arra mindig, hogy ne mossam el a saját kezemmel a kézírásomat – emlékezett vissza Gergő. – Nagyon fiatalon kezdtem úszni, ott teljesen mindegy, milyen az ember kézdominanciája, de aztán a vízilabdázás során nagyon jól jött, hogy balkezes vagyok. Kevesen vagyunk ilyenek, és jelentős előnyt szerezhetünk a csapattársaknak azzal, hogy eleve más helyzetből passzoljuk a labdát nekik – tette hozzá.
Zacher Gábor, a hatvani Albert Schweitzer Kórház és Rendelőintézet toxikológusa is a balkezesek táborát erősíti. Mint a tavalyi, a világnap alkalmából készített videóban elmondta, amikor 1966-ban megkezdte az általános iskolát, automatikusan a bal kezébe fogta meg a ceruzát, melyre a tanító az akkor még sokszor használt pedagógiai módszerrel reagált:
kivette a tollat a kis Gábor "csúnya" kezéből és áttette a "szépbe".
Gábor, tessék a szép kezedet használni
– szólt rá a gyermekre a tanítója.
Ezt követően Zacher Gábor dadogni kezdett. Szülei pszichológushoz vitték, majd hat évig énekelve beszéltek hozzá és a dadogása – szerencsére – elmúlt.
