Korábban fakanállal csaptak miatta oda, manapság már teljesen elfogadott - Kovács Kati sem kivétel

De miért kellene szinte titkolni azt, ha valaki a bal, vagy ahogy a történelem kevésbé empatikus időszakában nevezték, a "csúnya", vagy a "rossz" kezével nyúl mondjuk az ollóért, vagy más, teljesen hétköznapi tárgyakért? Kétségtelen tény, hogy az emberek jelentős többsége a jobb kezét használja elsődlegesen finomabb tevékenységei elvégzéséhez, azaz ez a kezük az úgynevezett domináns végtagjuk. Ezzel szemben viszont nagyjából minden hetedik ember használja ma dominánsabban a bal kezét – vagyis nevezzük őket balkezeseknek. Augusztus 13-án a balkezesek világnapját ünnepeljük.

Minden év augusztusában a balkezesek világnapját ünnepeljük. Vajon hogyan alakult e jelenség megítélése az évtizedek során? Képünk illusztráció.

Forrás: duol.hu

Ennek az aránynak azonban nem kizárólag genetikai oka van, hanem a jelenség megítélése is jelentős szerepet játszik benne, már ami a balkezességet illeti. Az ezt elutasító hagyomány az iskolában a 20. század közepéig veréssel, majd a szülői erőszak sugalmazásával járt hazánkban is, azaz ez volt a hivatalos „pedagógiai” szemlélete.

Már az iskolakezdés előtt is érhette azonban a gyerekeket negatív hatás akkor, ha bal kézzel nyúltak a nekik kínált csokiért: sok szülő, még több nagyszülő szólt rá a gyerekre, hogy használja a "másik", a jobb kezét.

Ma már tudjuk, hogy a balkezesség nem megszokás, hanem biológiai alapokon nyugvó, a balt a jobbal szemben előnyben részesítő kézhasználat, ami a jobb agyfélteke dominanciával magyarázható. A balkezesek aránya a nyugati országokban folyamatosan nő.

Szűkebb hazánkban híres balkezesek

Mint korábban írtuk, bizonyos összefüggések miatt a balkezesek között nagyobb arányban fordulnak elő művészek, kreatív emberek, vagy az élet valamely területén kiemelkedően szereplők – például sportolók.

Balkezesnek lenni menő is lehet

Padla József, az egri férfi kézilabdacsapat idén júliusban kinevezett edzője maga is balkezes. Mint mondta, gyerekként ez leginkább a kézírásban jelentett neki hátrányt.

Mi balkezesek tulajdonképpen takarjuk a papírnak azt a részét, melyre már írtunk. Sosem vált így erősségemmé a szép kézírás sem, de szerencsére a világ digitalizálódása ebben a segítségemre volt: míg a legtöbb edző papírra jegyzetel, azon dolgozik, én mindent számítógépen, vagy más digitális eszközön végzek

– mondta el portálunk kérdésére Padla József.