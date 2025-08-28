augusztus 28., csütörtök

Ágoston névnap

1 órája

Pszichológus az iskolai rémálomról: a bántalmazás sosem kizárólag két ember konfliktusa

Címkék#Heol-podcast#bántalmazás#pszichológus

A vakáció lassan a végéhez ér, a nyári napok emlékekké válnak, és visszatér minden a régi kerékvágásba: a gyerekek az iskolapadba, és a közösségben esetlegesen kialakult konfliktusai is komoly eséllyel újjáélednek. Bizonyára van olyan gyermek, aki szorongással telve áll az elkövetkezendő időszak előtt, mert vissza kell térnie oda, ahol nem biztos, hogy jól érzi magát.

Makó-Szabó Diána

Ha azt kérdezzük egy alsó tagozatostól, bántották-e, szinte biztos, hogy azt fogja válaszolni: nem. Egy alsó tagozatos kisdiák még nem ismeri fel biztosan a bántalmazást, nevén nevezni aligha tudja, így okosan kell kérdeznünk: például érdeklődhetünk arról, mi volt az a dolog, mely az adott napon a legrosszabbnak tűnt, vagy épp melyik osztálytársa volt az, akire a tanárnéni sokszor szólt rá. Konkrét kérdésekre már könnyebb választ adnia a néhány éves gyermekeknek is, melyből aztán elindulhat egy beszélgetés azzal kapcsolatban, amit mond.

Barkó Otília, bántalmazás, iskolai bántalmazás
Az iskolai bántalmazás közösségi probléma
Fotó: Csorba Kitti/Heol.hu

– Az iskolai bántalmazás közösségben létezik igazán. Egy agresszornak szüksége van a közönségre, az onnan érkező visszajelzésekre, melyek között lehetnek megerősítők, vagy épp tartózkodók is, de a bántalmazó lélektana szempontjából mindegy: addig és annyit tesz meg, amennyit a környezete megenged, akár azzal is, hogy szemet huny a látottak, hallottak felett – vezetett be a bullying pszichológiájába Barkó Otília.

A bántalmazás egy folyamat, melynek íve van

Mint a szakember elmondta, a bántalmazást úgy képzeljük el, mint egy olyan folyamatot, mely lépésről lépésre "fejlődik" és lesz egyre erősebb: a fizikai abúzust mindig megelőzik más, akár enyhébbnek is nevezhető bántalmazási formák. Bármelyik szakaszban is ismerjük fel a jelenséget, fontos, hogy azonnal közbelépjünk – azonban nem mindegy, hogyan és milyen eszközhöz nyúlunk.

Erről és még nagyon sok másról is beszélgettünk az egri szakemberrel. 

Podcast-csatornánkat az Apple-termékeiden bárhova magaddal viheted. Kövess minket ott, vagy a Spotify-on.

 

 

Heol.hu podcast

