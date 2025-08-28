Pszichológus az iskolai rémálomról: a bántalmazás sosem kizárólag két ember konfliktusa

Ha azt kérdezzük egy alsó tagozatostól, bántották-e, szinte biztos, hogy azt fogja válaszolni: nem. Egy alsó tagozatos kisdiák még nem ismeri fel biztosan a bántalmazást, nevén nevezni aligha tudja, így okosan kell kérdeznünk: például érdeklődhetünk arról, mi volt az a dolog, mely az adott napon a legrosszabbnak tűnt, vagy épp melyik osztálytársa volt az, akire a tanárnéni sokszor szólt rá. Konkrét kérdésekre már könnyebb választ adnia a néhány éves gyermekeknek is, melyből aztán elindulhat egy beszélgetés azzal kapcsolatban, amit mond.

Az iskolai bántalmazás közösségi probléma

Fotó: Csorba Kitti/Heol.hu

– Az iskolai bántalmazás közösségben létezik igazán. Egy agresszornak szüksége van a közönségre, az onnan érkező visszajelzésekre, melyek között lehetnek megerősítők, vagy épp tartózkodók is, de a bántalmazó lélektana szempontjából mindegy: addig és annyit tesz meg, amennyit a környezete megenged, akár azzal is, hogy szemet huny a látottak, hallottak felett – vezetett be a bullying pszichológiájába Barkó Otília.

A bántalmazás egy folyamat, melynek íve van

Mint a szakember elmondta, a bántalmazást úgy képzeljük el, mint egy olyan folyamatot, mely lépésről lépésre "fejlődik" és lesz egyre erősebb: a fizikai abúzust mindig megelőzik más, akár enyhébbnek is nevezhető bántalmazási formák. Bármelyik szakaszban is ismerjük fel a jelenséget, fontos, hogy azonnal közbelépjünk – azonban nem mindegy, hogyan és milyen eszközhöz nyúlunk.

Erről és még nagyon sok másról is beszélgettünk az egri szakemberrel.

