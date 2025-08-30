2 órája
Közös futás szombat éjszaka Barniért és Táltosért - a két fiúnak minden perc számít
Jótékonysági futást szerveznek a Duchenne izomdisztófiával küzdő gyerekekért, Barniért és Táltosért.
Szombat éjfélkor Szívós Orsolya és Herpainé Lakó Judit elindul a Suhanj hatórás jótékonysági futóversenyen, minden percükkel Barni és Táltos, a két beteg fiú gyógyulását támogatva. Nem verseny ez számukra, nincsenek elvárásaik, csak a szívüket és a lelkesedésüket viszik magukkal - hangsúlyozzák Facebook posztjukban.
Támogasd te is Barni és Táltos gyógyulását!
Korábban megírtuk, hogy a két fiúnak génterápiára van szükségük, viszont az hazánkban nem támogatott. Az Egyesült Államokban kínálnak ilyen terápiát, melynek ára 1 milliárd forint fiúnként.
A Bátor Táltos Alapítvány számlájára augusztus 31-ig, a verseny végéig bárki hozzájárulhat az adománygyűjtéshez.
Bátor Táltos Alapítvány
Belföldről: 12033007 01984893 00100003
Külföldről: IBAN: HU96 12033007 01984893 00100003
