Közös futás szombat éjszaka Barniért és Táltosért - a két fiúnak minden perc számít

Szombat éjfélkor Szívós Orsolya és Herpainé Lakó Judit elindul a Suhanj hatórás jótékonysági futóversenyen, minden percükkel Barni és Táltos, a két beteg fiú gyógyulását támogatva. Nem verseny ez számukra, nincsenek elvárásaik, csak a szívüket és a lelkesedésüket viszik magukkal - hangsúlyozzák Facebook posztjukban.

Szivós Orsolya és Herpainé Lakó Judit a Suhanj jótékonysági futóversenyen indulnak, hogy segítsenek összegyűjteni az adományt Barni és Táltos számára

Forrás: Bátor Táltos Alapítvány/Facebook.com

Támogasd te is Barni és Táltos gyógyulását!

Korábban megírtuk, hogy a két fiúnak génterápiára van szükségük, viszont az hazánkban nem támogatott. Az Egyesült Államokban kínálnak ilyen terápiát, melynek ára 1 milliárd forint fiúnként.

