Miégis mi történik az egri szökőkutakkal?

Címkék#Eger#szökőkút#önkormányzat

Felülvizsgálják a szökőkutak műszaki állapotát. Több szökőkút sem üzemel, például a bazilika előtti sem.

Heol.hu

- Átfogó vizsgálat indult Eger szökőkútjainak állapotáról. Az elmúlt években több helyen is elmaradtak a szükséges karbantartások, emiatt jelenleg több kút nem működik megfelelően, vagy egyáltalán nem üzemel. Ezért az önkormányzat – a Városüzemeltetési Iroda, a Városgondozás Kft., az egri szökőkutak felülvizsgálatára megbízott cég bevonásával – átfogó vizsgálatot indított a város teljes területén található szökőkutak és díszkutak műszaki állapotának felmérésére - erről közösségi oldalán tájékoztatott Vágner Ákos polgármester. Nem működik például a bazilika előtti, Eszterházy téri szökőkút sem.

Nem működik a bazilika előtti szökőkút Fotó: Vágner Ákos Facebook
Nem működik a bazilika előtti szökőkút Fotó: Vágner Ákos Facebook

Nem csobog a bazilika előtt sem 

Jó ideje nem működik már például az Eszterházy téri szökőkút sem, de az Agyagási Dezső parkban lévő sem. Előbbinél úgy tudjuk, hogy műszaki hiba áll fenn, a parkban lévő szökőkút helyzetéről pedig már írtunk.

- A vizsgálat eredményei alapján részletes jelentés készül, majd meghatározzuk a szükséges lépéseket a hibák elhárítására, és kialakítunk egy rendszeres karbantartási rendszert is.  A célunk az, hogy minden egri szökőkút újra biztonságosan és hosszú távon fenntarthatóan működjön - tette hozzá a polgármester.

Az önkormányzat közleménye szerint Egerben összesen 11 szökőkút és díszkút található (a Hatvani kapu téren, a Dobó téren, a Szent József parkban, az Eszterházy téren, a Széchenyi utcában, a Jókai utca végén, a Gólya utcában, a Barkóczy utcában, az Érsekkertben, az Erzsébet udvarban, a Szépasszony-völgyben), ezek közül azonban jelenleg több nem üzemel, részben az elmúlt évek során elmaradt karbantartások miatt. A keddi bejárás során több hiányosságra is fény derült: a kutak ellenőrzése nem történt meg a szükséges gyakorisággal – heti szintű kontrollra lenne szükség –, továbbá a megfelelő működéshez elengedhetetlen bróm- és sópótlás is hosszú ideje szünetel. Az Eszterházy téren található szökőkúttal kapcsolatban több észrevétel is érkezett a napokban az önkormányzathoz. Kiderült, ennek aknája teljesen megtelt vízzel, a vezérlés tönkrement, ez akadályozza a rendszeres működést.

Azt írták, a városvezetés számára kiemelten fontos, hogy Eger szép, gondozott és élhető város legyen, amely nemcsak a helyiek, hanem az idelátogató turisták számára is vonzó. A közterületek állapota, különösen a város arculatát meghatározó szökőkutaké, ennek elengedhetetlen része. Az önkormányzat elkötelezett amellett, hogy rendezi az elmaradt karbantartásokat és hosszú távú fenntartási tervet dolgoz ki a kutak működtetésére. A keddi bejárás tapasztalatai alapján készülő részletes jelentést követően az önkormányzat további lépéseket tesz a hibák elhárítására és a rendszeres karbantartás biztosítására. A cél az, hogy a város minden szökőkútja újra megfelelően, esztétikusan és biztonságosan működjön, hozzájárulva Eger köztereinek szépségéhez.

 

 

