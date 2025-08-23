A gólya megint ingajáratban hozta a babákat a hevesi községbe

Folytatódik a nyári bébibumm Domoszlón, augusztusban négy nap alatt 3 kisfiúval örvendeztette meg a szülőket a gólya.

Bébibumm Domoszlón - folyamatosan leng a kék babazászló a Pihenőparkban

Forrás: Domoszlói Művelődés / Facebook

Portálunkon beszámoltunk arról, hogy június 11. után július 22-t követően is duplán lobogtak a rózsaszínű babazászlók a domoszlói Pihenőparkban. Mindkét alkalommal ikerlányokkal érkezett a gólya a településre. Akkor Zara és Zorka, illetve Lotti Rozina és Olivia Léna érkezett meg a község közösségébe. Ezúttal a kék babazászlókat lengette a szél.

A bébibumm folytatódott a községben

Paulenka Richárd polgármester most arról számolt be, hogy a lányok után érkeztek szépen sorban a fiúk. Csak, hogy egyensúlyban legyünk, tette hozzá örömmel.

– Okunk nem lehet panaszra a település fiatalításával kapcsolatban. Három kislegény gyors egymásutánban történő érkezéséről számolhatunk be most hatalmas örömmel. Augusztus 10-én született Dávid, 11-én Konor, 13-án pedig Levente. Nagyon sok szeretettel gratulálunk az újszülöttekhez és minden szépet és jót kívánunk a családoknak! – fogalmazott a polgármester.

A domoszlói Pihenőparkban nemcsak a babazászlók szokták jelezni, ha egy újonnan világra jött gyermeket köszönt a falu, de az életfa szobron elhelyezik az újszülöttek levél alakú névtábláját is. Hagyományosan jeles esemény a parkban az édesanyák köszöntése is május első vasárnapján.