augusztus 23., szombat

Bence névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Bébibumm

1 órája

A gólya megint ingajáratban hozta a babákat a hevesi községbe

Címkék#bébibumm#Domoszló#babazászló

Négy nap alatt három kisfiú születésének örömére lengett a kék babazászló Domoszlón. A bébibumm júniusban és júliusban is lányikrek érkezésével kezdődött.

Szabó István

Folytatódik a nyári bébibumm Domoszlón, augusztusban négy nap alatt 3 kisfiúval örvendeztette meg a szülőket a gólya. 

Bébibumm Domoszlón - folyamatosan leng a kék babazászló a Pihenőparkban
Bébibumm Domoszlón - folyamatosan leng a kék babazászló a Pihenőparkban
Forrás: Domoszlói Művelődés / Facebook

Portálunkon beszámoltunk arról, hogy június 11. után július 22-t követően is duplán lobogtak a rózsaszínű babazászlók a domoszlói Pihenőparkban. Mindkét alkalommal ikerlányokkal érkezett a gólya a településre. Akkor Zara és Zorka, illetve Lotti Rozina és Olivia Léna érkezett meg a község közösségébe. Ezúttal a kék babazászlókat lengette a szél.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

A bébibumm folytatódott a községben

Paulenka Richárd polgármester most arról számolt be, hogy a lányok után érkeztek szépen sorban a fiúk. Csak, hogy egyensúlyban legyünk, tette hozzá örömmel.

– Okunk nem lehet panaszra a település fiatalításával kapcsolatban. Három kislegény gyors egymásutánban történő érkezéséről számolhatunk be most hatalmas örömmel. Augusztus 10-én született Dávid, 11-én Konor, 13-án pedig Levente. Nagyon sok szeretettel gratulálunk az újszülöttekhez és minden szépet és jót kívánunk a családoknak! – fogalmazott a polgármester.

A domoszlói Pihenőparkban nemcsak a babazászlók szokták jelezni, ha egy újonnan világra jött gyermeket köszönt a falu, de az életfa szobron elhelyezik az újszülöttek levél alakú névtábláját is. Hagyományosan jeles esemény a parkban az édesanyák köszöntése is május első vasárnapján.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu