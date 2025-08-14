Ismét hosszú túrára indul Zelei József békekerékpáros

Újra útnak indul Zelei József békekerékpáros, hazánk egyetlen hivatalos Kerékpáros Békenagykövete. Egerben, az Erzsébet udvarban ünnepélyes keretek közt búcsúztatták csütörtökön reggel. Az eseményen jelen volt Gömöri László alpolgármester is.

Új útra indul Zelei József békekerékpáros

Forrás: Huszár Márk/Heol.hu

Csizmadia István prépost az ünnepség keretében megáldotta a kerékpárt, majd Gömöri László köszöntötte a jelenlévőket. Méltatta Zelei József tevékenységét, az eszmét, amit hirdet. 5 kontinenst járt be a kerékpárral, mindenhol a békét, az együttérzést hirdeti.

– Nem véletlen, hogy Ferenc pápa is fogadta audiencián, valamint hogy megkapta Magyar Arany Érdemkeresztet – fogalmazott az alpolgármester.

Kiemelte, hogy sok a háború a világban, és ezért nagyon fontos, hogy legyen köztünk olyan emberek, akik felhívják a figyelmet a békére, és országról országra közvetítik a béke gondolatát.

Zelei József beszédében elmondta, hogy 23 éve járja a világot, amit közel 100 túrát jelent, de mégis mindig ugyanolyan izgalommal kezdi mindent, mint az elsőt.

– Amit a misszió képvisel, az az embert feltölti. Mi is hozzátudunk tenni a magunk részét a világbékéért való munkálkodáshoz. A békeszerető emberek nélkül nem tudnám elérni ezeket az eredményeket – jelentette ki Zelei József.

A beszédek után koszorút helyeztek el az Erzsébet udvari békefánál.

A békekerékpáros mindenkinek üzent

Zelei József a Heol.hu kérdésére elmondta, hogy nagyon aktuális a békére felhívni a figyelmet.

– Most egy olyan időszakot élünk, amikor a 3. világháborúnak, egy nukleáris háborúnak a veszélye fenyeget, én az életemben nem emlékszem arra hogy ilyen közel lettünk volna egy katasztrófához – fogalmazott.

Kiemelte, hogy minden békeszerető embernek megnövekszik a feladata, ha egy kicsivel is, hiszen nem mi döntjük el a nagy kérdéseket, de ha sok kis ember kicsit tesz a békéért, akkor komoly eredményeket tudunk elérni.

– Az úticél a Fekete-tenger. Ez egy két éves túra, amely tavaly indult a Fekete-erdőből, a Duna eredetétől és a Parlamentig tekertem a békét demonstrálva. Most a Parlamenttől fogok gurulni a Fekete-tengerig, a Duna torkolatáig ugyanazzal a céllal. A végcélunk Ukrajna, hiszen ott folyik a Duna a Fekete-tengerbe – részletezte Zelei József.