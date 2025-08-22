Bélapátfalva történetének kutatója, Bársony Béla lett a Pro Urbe-díjas

Bársony Béla kapta idén Bélapátfalva Pro Urbe kitüntető címét. Az okleveles gépészmérnök az utóbbi évtizedekben helytörténeti kutatómunkákkal igyekezett hozzájárulni a település kevésbé ismert múltjának feltárásához, illetve a múlt egyes részleteinek kifejtéséhez, megismertetéséhez. Mint mondta, a kutatómunkáját az érdeklődése motiválta. Bélapátfalvi születésű, felsőbb iskolái elvégzése és egy visontai kitérő után 1973-tól újra itt is él, így érdeklődni kezdett a bélapátfalvi apátság és a bélapátfalvi cementgyár története iránt.

Bársony Béla kapta idén a Pro Urbe-díjat Bélapátfalván az augusztus 20-i ünnep alkalmából, a bélapátfalvi apátság története is nagyon érdekli

Forrás: Tóth Balázs/Heol.hu

- A cementgyár építése során nagyon sok műszaki adatot, a térségben zajlott vízkutatást, talajmechanikai kutatást, környezeti vizsgálatot megismertem a Bélkővel kapcsolatban. Később kezdtem el foglalkozni ipartörténeti kutatással, ebben az egri levéltár egyik munkatársával dr. Csiffáry Gergellyel kerültem kapcsolatba. Ő ipartörténeti kutató volt, Bélapátfalvában pedig volt cementgyártás, keménycserépgyártás és papírgyártás is. Utánajártam aminek lehetett levéltárakban, könyvekben, és ezeket több alkalommal közreadtam - idézte föl a kutatás kezdeteit Bársony Béla, aki egyébként sok érdekességet nyomozott ki a városban álló gőzmozdony történetéről is

Nemcsak az ipar, a bélapátfalvi apátság története is érdekli

Nagyon érdekelte az ipar és az apátság története is. Utóbbit Egerben, a Főegyházmegyei Könyvtárban kezdte el kutatni 2010-ben, ott sok segítséget kapott. Később az Érseki Levéltárban szintén sok támogatást kapott egykori iratok föllelésével. Az apátsági templom felújításáról 2017-ben döntöttek, hosszabb idei tartott az előkészítés, de most is folyik a felújítás, amely valószínűleg év végére befejeződik. Ezt is követi, kisebb segítséget tudott adni a tervezőknek például az ottani vízrendszerekről, talajmechanikáról, át tudott adni egy 1863-ban keletkezett fölmérési tervet is.