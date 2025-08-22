augusztus 22., péntek

Bélapátfalva történetének kutatója, Bársony Béla lett a Pro Urbe-díjas

Címkék#Bélapátfalva#cementgyár#bélapátfalvi apátság#helytörténet

Bélapátfalva közeli és távoli múltja is gazdag. A Pro Urbe-díjas Bársony Bélát a bélapátfalvi apátság és a helyi ipar története is érdekli.

Tóth Balázs

Bársony Béla kapta idén Bélapátfalva Pro Urbe kitüntető címét. Az okleveles gépészmérnök az utóbbi évtizedekben helytörténeti kutatómunkákkal igyekezett hozzájárulni a település kevésbé ismert múltjának feltárásához, illetve a múlt egyes részleteinek kifejtéséhez, megismertetéséhez. Mint mondta, a kutatómunkáját az érdeklődése motiválta. Bélapátfalvi születésű, felsőbb iskolái elvégzése és egy visontai kitérő után 1973-tól újra itt is él, így érdeklődni kezdett a bélapátfalvi apátság és a bélapátfalvi cementgyár története iránt.

Bársony Béla kapta idén a Pro Urbe-díjat Bélapátfalván az augusztus 20-iünnep alkalmából, a bélapátfalvi apátság története is nagyon érdekli
Bársony Béla kapta idén a Pro Urbe-díjat Bélapátfalván az augusztus 20-i ünnep alkalmából, a bélapátfalvi apátság története is nagyon érdekli
Forrás: Tóth Balázs/Heol.hu

- A cementgyár építése során nagyon sok műszaki adatot, a térségben zajlott vízkutatást, talajmechanikai kutatást, környezeti vizsgálatot megismertem a Bélkővel kapcsolatban. Később kezdtem el foglalkozni ipartörténeti kutatással, ebben az egri levéltár egyik munkatársával dr. Csiffáry Gergellyel kerültem kapcsolatba. Ő ipartörténeti kutató volt, Bélapátfalvában pedig volt cementgyártás, keménycserépgyártás és papírgyártás is. Utánajártam aminek lehetett levéltárakban, könyvekben, és ezeket több alkalommal közreadtam - idézte föl a kutatás kezdeteit Bársony Béla, aki egyébként sok érdekességet nyomozott ki a városban álló gőzmozdony történetéről is

Nemcsak az ipar, a bélapátfalvi apátság története is érdekli

Nagyon érdekelte az ipar és az apátság története is. Utóbbit Egerben, a Főegyházmegyei Könyvtárban kezdte el kutatni 2010-ben, ott sok segítséget kapott. Később az Érseki Levéltárban szintén sok támogatást kapott egykori iratok föllelésével. Az apátsági templom felújításáról 2017-ben döntöttek, hosszabb idei tartott az előkészítés, de most is folyik a felújítás, amely valószínűleg év végére befejeződik. Ezt is követi, kisebb segítséget tudott adni a tervezőknek például az ottani vízrendszerekről, talajmechanikáról, át tudott adni egy 1863-ban keletkezett fölmérési tervet is.

Büszke arra a kis kiadványra, amely akkor készült, amikor a templomhoz vezető sétányt felújították, és a templom mellett álló egykori Mária-szobrot újraalkották és fölavatták. Ebben a bélapátfalvi búcsújárás történetét írta meg. Kisebb kutatásban is tudott segíteni például az óvodának, amely az intézmény jubileumára készült, hiszen nyoma volt a cementgyári iratokban, amely korábban a fenntartó volt. Szintén nyomozott a művelődési ház történetében, illetve az 1930-ban alakult helyi sportegyesület 1950-es évekbeli eseményeiről is szerzett be adatokat.

Adalékok a keménycserépgyártáshoz

Felkérésre a Bélapátfalva, a cementgyártás 100 éve csoport számára is készít helytörténeti írásokat, elevenít föl érdekességeket a város múltjából, ír jelentős szerepet játszó emberekről, és ide fölkerülnek fotógyűjteményének darabjai is.

- Végigpásztáztam azért az elmúlt években a Bélapátfalvával kapcsolatos dolgokat, de követem még mindig, és ami felkelti az érdeklődésemet annak utána járok. Jó kapcsolatom van a Néprajzi Múzeummal, 2010-ben kerestem fel őket és a fotótárat. Az ott talált képeket beszkennelték, és hosszú engedélyeztetés után kaptam egy, az apátságról 1900-ban készült képet is. A Néprajzi Múzeumban decemberben nyílik egy magyar kerámia és a keménycserépről szóló nagy kiállítás, ezzel kapcsolatban még februárban megkeresett dr. Vida Gabriella kurátor. Fotókat küldtem a bélapátfalvi keménycserépről, amelyet meg is köszöntek – mondta Bársony Béla, akinek még vannak tervei a város történelmének feldolgozására.

 

