Megoldás

2 órája

Lekopott a festék a helyi buszbérletről? Így biztosítja, hogy továbbra is érvényes maradjon

Sokan találkoznak azzal a bosszantó problémával, hogy a bérletük felületéről lekopik a festék. Mutatjuk, mi a teendő ilyenkor.

Heol.hu

Az egri lakosok közül sokan találkoztak azzal a kellemetlen jelenséggel, hogy a helyi buszbérletek felületéről kopik a festék. A probléma kapcsán Vágner Ákos, Eger polgármestere felhívta a figyelmet a hivatalos tájékoztatásra, amely részletes útmutatást ad arra, mit tegyenek az érintettek.

bérlet, lekopott festék
Több megoldás is van, ha lekopik a festék a bérletrő
Fotó: Berán Dániel

Mi a teendő, ha lekopik a festék a bérletről? 

Vágner Ákos, Eger polgármestere Facebook-posztjában hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogyan járjon el az, akinek a helyi buszbérletén a festék lekopott. A MÁV Személyszállítási Zrt. közleménye szerint senkit nem hagynak cserben, és a hiba végleges megoldásáig a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

  • Olvasható bérlet esetén: Ha a festék még nem kopott le teljesen, a bérletet vigye el az elővételi pénztárba, ahol vásárolta. Itt igazolást adnak az adathiányos bérletről, amelyet a bérlettel együtt bemutatva továbbra is gond nélkül használható a tömegközlekedés. Az igazolás szükség esetén újra is nyomtatható.
  • Teljesen lekopott bérlet esetén: Ha a bérlet nem azonosítható – például kimosta vagy laminálta valaki –, a pénztár bevonja a bérletet, és új bérlet vásárlását javasolják. Ilyenkor visszatérítési igénybejelentőt lehet kitölteni, amely alapján a MÁV írásban értesíti a döntésről az ügyfelet.

Korábban arról is beszámoltunk, hogy ha a személyazonosító okmány számában változás történik, a bérlet érvényességének megőrzéséhez a bérleten is fel kell tüntetni az új számot. Vissza nem váltható bérletek – például az egri lakosok számára kapható 1 000 forintos bérlet – esetén ez úgy lehetséges, hogy az utasnak új bérletet kell vásárolnia, amelyen már az új személyazonosító szám szerepel.

 

