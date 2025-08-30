Lekopott a festék a helyi buszbérletről? Így biztosítja, hogy továbbra is érvényes maradjon

Az egri lakosok közül sokan találkoztak azzal a kellemetlen jelenséggel, hogy a helyi buszbérletek felületéről kopik a festék. A probléma kapcsán Vágner Ákos, Eger polgármestere felhívta a figyelmet a hivatalos tájékoztatásra, amely részletes útmutatást ad arra, mit tegyenek az érintettek.

Több megoldás is van, ha lekopik a festék a bérletrő

Fotó: Berán Dániel

Mi a teendő, ha lekopik a festék a bérletről?

Vágner Ákos, Eger polgármestere Facebook-posztjában hívta fel a lakosság figyelmét arra, hogyan járjon el az, akinek a helyi buszbérletén a festék lekopott. A MÁV Személyszállítási Zrt. közleménye szerint senkit nem hagynak cserben, és a hiba végleges megoldásáig a következő lehetőségek állnak rendelkezésre: