8 betegség egyetlen tanévben? Kösz, de nem! Így pumpáld fel a gyereked immunrendszerét az iskolakezdésre

Az iskolakezdés minden évben különleges kihívás elé állítja a gyermekeket és a szülőket. Nemcsak a tanulás jelent megnövekedett terhelést, hanem a fizikai és lelki megpróbáltatások is fokozódnak, miközben a közösségi élet újraindul, és az őszi-téli időszakban gyakoribbá válnak a fertőzések. A gyermekek immunrendszere ilyenkor különösen próbára van téve, ezért a kisebbeknél gyakran sorozatosan jelentkeznek a fertőző betegségek.

A betegségek gyakrabban jelentkezhetnek tanévkezdések Fotó: MW

A gyerekek szoros kapcsolatba kerülnek egymással, a közösen használt eszközök, játékok és kilincsek pedig gyorsan terjesztik a kórokozókat. Ráadásul a kézmosás sokszor hiányos, ami tovább növeli a fertőzésveszélyt. A szakemberek szerint a tanévkezdés pszichés terhelése – a teljesítménykényszer és a beilleszkedési nehézségek – szintén gyengítheti az immunrendszert, hiszen a stresszhormonok emelkedése csökkenti a szervezet védekezőképességét.

Az iskolai napirendhez való alkalmazkodás gyakran kevesebb alvást és szabadidős mozgást jelent, ami szintén gyengíti a szervezet regenerációs képességét és növeli a fertőzésekre való hajlamot.

Szakértői tanácsok az immunrendszer erősítésére

Dr. Mangó Gabriella, gyöngyösi háziorvos kiemelte, természetesen nem mindegy, hogy a gyermek óvodából iskolába lép, új iskolába kerül, vagy már több éve iskolás. Minden közösség más-más immunitással rendelkezik, ezért fontos a fokozatosság és a megelőzés.

– Érdemes már az évkezdés előtt elkezdeni a C és D-vitamin pótlását, ki kell alakuljon az immunitás. Türelemre is szükség van, a gyermekekre nehezedő pszichés nyomás ne legyen túl nagy, és ne lepődjünk meg, ha az első két hétben nem úgy teljesítenek. Az alvásritmus visszaállítása fokozatosan történjen, és hétvégén mindenképp hagyjuk, hogy kipihenjék a hétköznapok fáradalmait – hangsúlyozta a doktornő.

Milyen betegségekre számíthatunk?

Az iskolai közösségekben a fertőzések gyorsan terjedhetnek, különösen a tanév elején. Leggyakrabban az évszaknak megfelelő vírusos betegségekkel találkozhatunk, de előfordulhatnak tüszős mandulagyulladás vagy hasmenéses megbetegedések is. Kiemelte, betegen, hőemelkedéssel ne menjen a gyermek iskolába, amit persze adott esetben nehéz megoldani, de ez a szükségszerű.

– Egy egészséges, közösségbe járó gyermek évente 6-8 alkalommal is elkaphat vírusos fertőzést, különösen az óvodáskorúak és kisiskolások körében – tette hozzá Mangó Gabriella.