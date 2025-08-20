augusztus 20., szerda

Bicikli

1 órája

Kerékpárosok figyelem! Így teheted lopásbiztossá a biciklidet Hevesben

A Hatvani Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 20-án Hatvanban, majd 23-án Boldogon tartanak BikeSafe regisztrációt, ahol a kerékpárok adatait egy biztonságos nyilvántartásba rögzítik. A program célja a lopások megelőzése és a bűnüldözés hatékonyságának növelése.

A Hatvani Rendőrkapitányság munkatársai augusztus 20-án 10 órától 14 óráig várják a BikeSafe iránt érdeklődőket Hatvanban, a Népkertben. Augusztus 23-án szombaton pedig szintén 10 és 14 óra között a boldogi sportpályára várják a kerékpárosokat – számolt be róla a Heves vármegyei rendőrség Facebook-oldalán

BikeSafe regisztráció Hatvanban.
BikeSafe regisztráció Hatvanban.
Forrás: Heves vármegyei rendőrség

A BikeSafe regisztráció lényege, hogy a kerékpárok adatai egy biztonságos, a rendőrség számára is hozzáférhető nyilvántartásba kerülnek. Ezáltal a biciklik egy esetleges bűncselekmény esetén visszakereshetőek, könnyebb a felderítésük, valamint visszajuttatásuk a tulajdonoshoz. A rendőrök rögzítik a kerékpár adatait – szín, típus, gyártó, gyártási szám, jellegzetességek – majd fényképfelvételeket is készítenek róla.

A szakemberek tájékoztatást adnak a vagyonvédelem, az áldozatvédelem, a családon belüli erőszak, a rendőrség iskolai bűnmegelőzési programjai, az internetbiztonság és a drogprevenció témakörét illetően is.

Lopott bringával nem lehet elszökni a törvény elől – így bukott le a gyöngyöstarjáni tolvaj:

 

