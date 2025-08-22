750 éves Bodony – fotókiállítással ünneplik a település évfordulóját

750. évfordulóját ünnepli Bodony idén. Első írásos említése 1275-ből származik. Ebből az alkalomból Návay Ákos bodonyi fotós nagyszabású gyűjtésbe kezdett, múzeumokkal vette fel a kapcsolatot, helyi lakosoktól kért régi, fekete-fehér fotókat, amelyekből egy kiállítást szervezett Bodony 750. évfordulójára.

Bodony 750. évfordulójára fotókiállítással készülnek

Fotókiállítás Bodony 750. évfordulóján

Návay Ákos elmondta, hogy 15 éve lakik a településen, és már egy ideje foglalkoztatja, hogy hogyan tudják méltóképpen ünnepelni az évfordulót.

– Fényképgyűjtésbe kezdtem, olyan régi képeket keresek, amelyek a régi bodonyi életet mutatják be. Elsősorban a viseleteket bemutató képeket kerestem, de igyekszem mindenfélét válogatni a hétköznapi életből is: munka a mezőn, a ház körül. Ezt egészíti ki a múzeumokból származó gyűjtés, felvettem a kapcsolatot a Néprajzi Múzeummal, a Dobó István Vármúzeummal, de a Nemzeti Levéltárral is – közölte Návay Ákos.

Elmondta, hogy fontosnak tartja a közös ünneplést, hogy ezeket a képeket ne csak a fiókban tartsák egy borítékban, hanem mutassák meg őket.

Ha mások is látják a képeket, akkor életre kelnek a rajtuk lévők a nézők lelkében

– fogalmazott.

Megemlítette, hogy sokan elszármaztak Bodonyból, sokan alföldi településre költöztek, őket is igyekszik megszólítani ezzel a kiállítással.

Maga a kiállítás nem a közösségi házban lesz, hanem egy szépen felújított pajtában, igazán szép környezetben. A Nemzeti Múzeummal kötött szerződés értelében év végéig lesz látogatható

– fejtette ki.

Návay Ákos elmondta, hogy még nincs vége a gyűjtésnek.

– Nem hagyom abba, folyamatosan fogok gyűjteni ilyen fotókat, ha nem is lesz kiállítva, de legalább megőrzöm az utókornak. Sokszor, ha valaki eladja a házát, nem viszi magával ezeket a fotókat, pedig az még a jobbik eset, ha mégis. Sokan ott hagyják, majd az új lakó vagy megőrzi vagy nem. Ha összegyűjtöm, másolatot készítek, akkor a másolat legalább megmarad. Az eredeti fotókat mindig visszaadom a tulajdonosának – magyarázta.