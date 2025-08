A bükkszéki bölcsőde hatalmas előrelépést jelent

A település Facebook oldalán jelentették be, hogy hivatalosan is megnyitotta kapuit a bükkszéki bölcsőde. Mint írták, ez óriási lépés a település életében, hiszen nemcsak a legkisebbeknek ad biztonságos, szeretetteljes közeget a fejlődéshez, hanem három új munkahelyet is teremtettek ezzel a beruházással.

A bükkszéki bölcsőde ünnepélyes megnyitója

Forrás: Facebook

– Egy saját bölcsőde hatalmas előrelépés: könnyebbé válik a helyi családok mindennapja, az édesanyák bátrabban térhetnek vissza a munkába és közösségünk gazdagodik egy új, fontos intézménnyel is – áll a posztban.