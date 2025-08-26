A szüreti szezon kellős közepén csap le a hatóság a trükköző borászokra

A szüreti szezon csúcsán a Nébih széleskörű vizsgálatsorozatba kezdett. Az ellenőrök hitelesített eszközökkel mérik a mustfokot és szüretelt mennyiségeket, emellett autentikus mintákból referenciaborokat állítanak elő, hogy az ágazat átláthatóságát biztosítsák.

A Nébih szigorúan ellenőrzi a borászokat és a szőlőfelvásárlókat.

A szőlőfeldolgozás ellenőrzésével a hatóság hiteles referencia adatokhoz jut, amelyek később fontos viszonyítási alapot jelenthetnek a borászati termékek eredetének pontos ellenőrzéséhez. Az ellenőrzés helyszínén elvégzett (in situ) vizsgálatok eredményeinek rögzítése révén létrejön egy adatbázis, amely évjárat, termőhely és szőlőfajta szerinti bontásban segíti a hatóságot a borászati termékek minőségbiztosításával, eredetvédelmével kapcsolatos feladatainak ellátásában. Az információk révén a szőlőtőkékről való betakarításától a palackok értékesítésének folyamatáig biztosítható a hatósági kontroll – írja a Nébih.

Az előre be nem jelentett szüreti ellenőrzéseken a borászati felügyelők hitelesített mérőeszközökkel ellenőrzik a mustfokot és a betakarított szőlő mennyiségét. A mért értékeket összevetik a borászat nyilvántartásában szereplő adatokkal.

A Nébih 55 helyszínen végez ún. autentikus szőlőmintavételt. Ennek során valamennyi helyszínen leszüretelnek néhány liter bor elkészítéséhez elegendő mennyiségű szőlőt, melyből pontosan meghatározott, ellenőrzött körülmények között elkészülnek 2025 ún. referenciaborai. Ezek részletes analitikai értékei (többek között stabil izotópértékei) viszonyítási alapot jelentenek majd a 2025-ös évjáratú borok szúrópróbaszerű vizsgálatai során.

A Nébih ellenőrzései a fogyasztók mellett a bortermelők védelmét is szolgálják. A jogsértő módon előállított borászati termékek forgalmazása ugyanis hátrányosan érinti a borágazat tisztességes szereplőit is. A hatékony hatósági kontroll a borász társadalom alapvető érdeke.

