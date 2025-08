Te a pizzát hozod, te pedig a drogot! - így szervezik ma Hevesben a trendi bulikat a rendőrök szerint

Egyre többen adnak esélyt a bringájuknak lopás esetére

Nyáron sokkal többen indulnak kerékpárral nyaralni, illetve visznek magukkal bringáta vakációzásra, tette hozzá.

– Mozgó információs pontjainkon is van lehetőség BikeSafe regisztrációra, ami egy zárt rendszer. Lefotózzuk a bringákat, a vázszámot rögzítjük, valamint a tulajdonos legfrissebb adatait, nevét, email címét, telefonszámát, legfrissebb lakcímét.

Ha netán ellopják a regisztrált kerékpárt, annak nagyon könnyű kiadni a körözését, hiszen van fotó róla – nem mindenki fotózza ennyire körbe a biciklijét –, és a vázszám is rendelkezésre áll

Fordítva is igaz, ha megkerül egy kerékpár, könnyű beazonosítani és felhívni a tulajdonost a BikeSafe-rendszer adatai alapján. Minden kapitányságon van hozzáférés a rendszerhez. Országos keresésre is van mód, bárhol is regisztrálták a kerékpárt. Tavaly egyébként majdnem 400 kerékpárt regisztráltak Heves vármegyében. Ez óriási szám, az ország megyéi között a legmagasabb. Idén is kerül már vissza a gazdájához regisztrált bringa – foglalta össze dr. Berndt-Iványi Judit.