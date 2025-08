A gazda szeme neveli a vegyszermentes növényt, vallja a fiatal erdőtelki őstermelő

Az erdőtelki házaspár mára odáig fejlesztette a gazdaságát, hogy két alkalmazottat is foglalkoztatnak. Káli Boglárka elmondta, hogy a férjével mindketten dolgoznak a földeken, az értékesítésben, sőt, a szedésbe, szüretelésbe a három gyermekük is besegít, de már kellett a plusz munkáskéz. Ez persze öröm számukra, hiszen jól bizonyítja, hogy haladnak a gazdaságuk gyarapításával.

"Ha valaki ötször vett rosszat, hatodik alkalommal a jót se fogja megvenni"

– Mi azt valljuk, hogy mindent a maga idejében kell tenni. Nagy problémának látjuk a paradicsomnál és a paprikánál is, hogy sokan nem várják meg az érési idő végét, minél előbb piacra szeretnék vinni az árut. Pedig a zöldségeknél, gyümölcsöknél is ki kell várni az érési idő vég

ét. Akkor kapjuk a megfelelő ízt, hatást, kedvet, ha be van érve, és jó minőségű a termés

A rosszat is el lehet adni, meg is lehet venni, de nem lesz jó élmény a fogyasztása. Ilyenkor az adott zöldségtől, gyümölcstől sokan el is fordulnak, mert ha valaki ötször vett rosszat, hatodik alkalommal a jót se fogja megvenni. Az idejében végzett szüret nálunk családi programnak is nagyon jó. Sőt, nemcsak a családtagokat hozza össze, de a szomszédokat is, amikor érdeklődnek, hogy milyen a termés. És amikor látják, hogy szép, maguk is kedvet kapnak az ültetéshez. Mi abban bízunk, hogy egyszer visszaállhat az a szép régi rend, hogy ahol kert van, ott van saját zöldség és gyümölcs is – foglalta össze Káli Boglárka.