Dupla családi pótlék augusztusban – itt vannak a 2025-ös utalási dátumok

A családi pótlék minden hónapban az előző hónapra jár, és főszabály szerint a hónap első napjaiban érkezik meg a bankszámlákra. A Magyar Államkincstár minden évben előre közzéteszi az utalási időpontokat, így 2025-ben is pontosan tudni lehet, mikor várható az ellátás. Külön érdekesség, hogy augusztusban kétszer is lesz utalás: augusztus 4-én érkezik a júliusi összeg, majd augusztus 22-én már az augusztusi támogatás is a számlákra kerül – ezzel segítve a családokat a tanévkezdés idején.

Családi pótlék: Mekkora összeg jár gyermekenként?

A családi pótlék mértéke a gyermekek számától és a szülői helyzettől függ. Egy gyermek esetén 12 ezer 200 forint jár havonta. Egyedülálló szülőnél ugyanez az összeg 13 ezer 700 forint. Kétgyermekes családok gyermekenként 13 ezer 300 forintot kapnak. Három vagy több gyermek esetén az ellátás összege 16 ezer forint gyermekenként. Egyedülálló szülőknél ezek az összegek magasabbak: két gyermeknél 14 ezer 800 forint, három vagy több gyermeknél 17 ezer forint gyermekenként.

Utalási időpontok 2025–2026-ban

2025. augusztus 4. (hétfő) – júliusi összeg

2025. augusztus 22. (péntek) – augusztusi összeg

2025. október 2. (csütörtök) – szeptemberi összeg

2025. november 4. (kedd) – októberi összeg

2025. december 2. (kedd) – novemberi összeg

2026. január 6. (kedd) – decemberi összeg

A családi pótlék minden esetben az előző hónap után jár, így például a szeptemberre vonatkozó támogatás október elején érkezik. Az ellátás nem hivatalból jár, hanem kérelem alapján állapítják meg. Az igénylésre több lehetőség van: elektronikusan az Ügyfélkapun keresztül, személyesen a kormányhivatalokban, vagy postai úton.

Az igényléshez szükség lehet többek között személyazonosító okmányokra, tanulói jogviszony-igazolásra vagy szakorvosi igazolásra. Az igény legfeljebb két hónapra visszamenőleg adható be.

Fontos tudni, hogy a szülők kérhetik a támogatás megosztását is közös nyilatkozat alapján. Bármilyen változást – például a gyermek tanulmányi vagy egészségügyi státuszában – 15 napon belül be kell jelenteni, különben a jogalap nélkül folyósított összeget vissza kell fizetni.