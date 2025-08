Világbajnok volt, most a föld alatt dolgozik – el sem hiszed, mivel foglalkozik a volt egri úszó!

Tavasszal nagy visszhangot kapott, hogy Cseh László, a hatszoros olimpiai érmes, világ- és Európa-bajnok úszó új pályára lépett, és villanyszerelő lett. A váltás híre a HVG egyik áprilisi podcastjából került nyilvánosságra, ahol az is kiderült: a sportlegenda elvégzett egy szakmai képzést, és hivatalosan is villanyszerelőként tevékenykedik.

Cseh László, olimpiai érmes úszó meglepő új hivatást talált

Forrás: Villanyszerelők lapja

A most már szakmájában is aktív Cseh nemrég részt vett az IntelliBuild 2025 okosotthon-konferencián, ahol elmondta: a tanfolyamot kissé egyoldalúnak találta. Tapasztalatai szerint a képzés leginkább elméleti jellegű volt, sok számolással és kevés gyakorlattal - írja a Villanyszerelők lapja.

Cseh László megtalálta új hivatását

Az első munkák azonban már meg is találták. Jelenleg Budapest X. kerületében, a Maglódi úton található Lechner Rendezvényközpont alatti pincerendszerben végez villanyszerelési munkálatokat. A különleges helyszín nemcsak történelmi jelentőségű – a járatok eredete egészen IV. Béla koráig nyúlik vissza –, hanem technikai kihívásokat is tartogat: a 14 Celsius-fokos, magas páratartalmú térben dolgozni különös körültekintést igényel.

A Villanyszerelők lapja szerint a járatrendszer egykor a könnyen faragható mészkő kitermelésének helyszíne volt. Az innen származó kövek többek között az Operaház, a Lánchíd, a Halászbástya és más ikonikus budapesti épületek építéséhez is hozzájárultak. A föld alatti helyszín ma már modern célokat is szolgál: rendezvényhelyszínként hasznosítják, ennek világítási rendszerét alakítja ki most Cseh László.

A pincékbe vezető tér, a „Katlan” nem először szolgál különleges események helyszínéül: itt rendezték meg többek között a One Beer Feszt nevű sörfesztivált, valamint az évről évre megrendezett Underworld Kupa elnevezésű kerékpárversenyt is. A sporttól tehát, ha más formában is, de továbbra sem szakadt el teljesen a bajnok.

További fotókat a Villanyszerelők lapjában láthat.

Főoldali képünk illusztráció, forrás: Magyar Nemzet