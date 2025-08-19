Lenyűgöző látványban lehet részed, ha ebben az időszakban az égre pillantasz

Három bolygó, a Hold és több fényes csillag, valamint csillaghalmaz kerül közel egymáshoz augusztus 20-án hajnalban - tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t hétfőn.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló szerint a ritka csillag- és bolygóegyüttállás szabad szemmel is jól látható lesz (illusztráció)

Forrás: Shutterstock

Ritka csillag- és bolygóegyüttállás lesz látható hajnalban

A ritka jelenség megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, szabad szemmel is tökéletesen látható lesz - írták.

A közlemény szerint hajnal után, négy óra körül, több bolygó, csillag és csillaghalmaz sorban emelkedik a horizont fölé. Az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux, valamint a ragyogó Jupiter, Vénusz és a Hold négyzet alakzatot alkotnak, amelyet halványabb csillagok, köztük a Wasat, Mekbuda és Kappa Geminorum egészítenek ki.

Már 2 óra 45 perctől a horizont fölé emelkedik a Castor, a Hold keskeny sarlója és a fényes Jupiter. A Hold bal oldalán kicsit magasabban látható a Castor, jobbra pedig a Jupiter ragyog. Röviddel később csatlakozik a Pollux és a vakítóan fényes Vénusz, így kialakul a négyszöget formáló látványos csoportosulás - részletezték a jelenséget.

A közleményben azt írták, hogy az együttállásokat négy óra után 20 perccel lehet a legjobban megfigyelni, amikor a csillagok, a bolygók és a holdsarló már elég magasra emelkedtek, de az ég még kellően sötét. Aki kézi látcsővel is kísérletezne, az 4 óra 10 perc körül észlelheti a Vénusz közelében az NGC 2420 csillaghalmazt - tették hozzá.