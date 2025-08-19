1 órája
Lenyűgöző látványban lehet részed, ha ebben az időszakban az égre pillantasz
Augusztus 20-án hajnalban három bolygó, a Hold és több fényes csillag közel kerül egymáshoz az égen. A Svábhegyi Csillagvizsgáló szerint a ritka csillag- és bolygóegyüttállás szabad szemmel is jól látható lesz.
Három bolygó, a Hold és több fényes csillag, valamint csillaghalmaz kerül közel egymáshoz augusztus 20-án hajnalban - tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t hétfőn.
Ritka csillag- és bolygóegyüttállás lesz látható hajnalban
A ritka jelenség megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, szabad szemmel is tökéletesen látható lesz - írták.
A közlemény szerint hajnal után, négy óra körül, több bolygó, csillag és csillaghalmaz sorban emelkedik a horizont fölé. Az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux, valamint a ragyogó Jupiter, Vénusz és a Hold négyzet alakzatot alkotnak, amelyet halványabb csillagok, köztük a Wasat, Mekbuda és Kappa Geminorum egészítenek ki.
Csodálatos hajnal: Castor, Hold, Jupiter és Vénusz együttállása várható
Már 2 óra 45 perctől a horizont fölé emelkedik a Castor, a Hold keskeny sarlója és a fényes Jupiter. A Hold bal oldalán kicsit magasabban látható a Castor, jobbra pedig a Jupiter ragyog. Röviddel később csatlakozik a Pollux és a vakítóan fényes Vénusz, így kialakul a négyszöget formáló látványos csoportosulás - részletezték a jelenséget.
A közleményben azt írták, hogy az együttállásokat négy óra után 20 perccel lehet a legjobban megfigyelni, amikor a csillagok, a bolygók és a holdsarló már elég magasra emelkedtek, de az ég még kellően sötét. Aki kézi látcsővel is kísérletezne, az 4 óra 10 perc körül észlelheti a Vénusz közelében az NGC 2420 csillaghalmazt - tették hozzá.
A hajnal másik látványos párosát a Merkúr és a Praesepe (Jászol) csillaghalmaz adja a Rák csillagképben, amit 4 óra 30 perc körül lehet majd megfigyelni. A Merkúr szabad szemmel is jól látható lesz, a csillaghalmaz azonban csak binokulárral vagy kisebb távcsővel lesz észlelhető.
