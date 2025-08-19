augusztus 19., kedd

Huba névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Ne hagyd ki!

1 órája

Lenyűgöző látványban lehet részed, ha ebben az időszakban az égre pillantasz

Címkék#csillag#Svábhegyi Csillagvizsgáló#Hold

Augusztus 20-án hajnalban három bolygó, a Hold és több fényes csillag közel kerül egymáshoz az égen. A Svábhegyi Csillagvizsgáló szerint a ritka csillag- és bolygóegyüttállás szabad szemmel is jól látható lesz.

Heol.hu

Három bolygó, a Hold és több fényes csillag, valamint csillaghalmaz kerül közel egymáshoz augusztus 20-án hajnalban - tájékoztatta a Svábhegyi Csillagvizsgáló az MTI-t hétfőn.

A Svábhegyi Csillagvizsgáló szerint a ritka csillag- és bolygóegyüttállás szabad szemmel is jól látható lesz
A Svábhegyi Csillagvizsgáló szerint a ritka csillag- és bolygóegyüttállás szabad szemmel is jól látható lesz (illusztráció)
Forrás: Shutterstock

Ritka csillag- és bolygóegyüttállás lesz látható hajnalban

A ritka jelenség megfigyeléséhez nincs szükség távcsőre, szabad szemmel is tökéletesen látható lesz - írták.

A közlemény szerint hajnal után, négy óra körül, több bolygó, csillag és csillaghalmaz sorban emelkedik a horizont fölé. Az Ikrek csillagkép két legfényesebb csillaga, a Castor és a Pollux, valamint a ragyogó Jupiter, Vénusz és a Hold négyzet alakzatot alkotnak, amelyet halványabb csillagok, köztük a Wasat, Mekbuda és Kappa Geminorum egészítenek ki.

Google NewsA legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Csodálatos hajnal: Castor, Hold, Jupiter és Vénusz együttállása várható

Már 2 óra 45 perctől a horizont fölé emelkedik a Castor, a Hold keskeny sarlója és a fényes Jupiter. A Hold bal oldalán kicsit magasabban látható a Castor, jobbra pedig a Jupiter ragyog. Röviddel később csatlakozik a Pollux és a vakítóan fényes Vénusz, így kialakul a négyszöget formáló látványos csoportosulás - részletezték a jelenséget.

A közleményben azt írták, hogy az együttállásokat négy óra után 20 perccel lehet a legjobban megfigyelni, amikor a csillagok, a bolygók és a holdsarló már elég magasra emelkedtek, de az ég még kellően sötét. Aki kézi látcsővel is kísérletezne, az 4 óra 10 perc körül észlelheti a Vénusz közelében az NGC 2420 csillaghalmazt - tették hozzá.

A hajnal másik látványos párosát a Merkúr és a Praesepe (Jászol) csillaghalmaz adja a Rák csillagképben, amit 4 óra 30 perc körül lehet majd megfigyelni. A Merkúr szabad szemmel is jól látható lesz, a csillaghalmaz azonban csak binokulárral vagy kisebb távcsővel lesz észlelhető.

Gyönyörű képet lőttek a Bükk csillagdájából, így néz ki a Nemzetközi Űrállomás a Bükkből.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu