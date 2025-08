Horrorba illő mosoly és földönkívüli lény az elhagyott egri borászatban + fotók, videó

A néhány évvel ezelőtti fotók tanúsága szerint az Urbex Hungary csapata már felfedezte magának azt az egri borászatot, pontosabban annak még akkor álló romjait, mely valaha olyan jelentőségű lehetett, hogy buszmegálló is viseli a nevét. A Csomós tanya, mely korábban borászati termelőszövetkezetként működött, az is kiderült, hogy egész komoly pincerendszer is tartozott hozzá.

Forrás: Urbex Hungary - Elhagyatott helyek nyomában / Facebook

A helyszínről sikerült néhány helytörténeti dolgot megtudnunk. A Kaptárkő Természetvédelmi és Kulturális Egyesület korábbi kiadványából megtudtuk, hogy tudományos munka helyszíne is volt: a korábbi tulajdonos, Legányi Ferenc Budapesten született 1884-ben, de élete jelentős részét – úgy 14 éves korától – Egerben töltötte. A Legányi család 1898-ban vásárolta meg az Eged-hegy déli oldala és a Kis-Eged között fekvő tanyát, ahol jelentős újításokkal kezdtek bele a gazdálkodásba. A hegyoldalakon teraszokat alakítottak ki, szőlőket, gyümölcsösöket telepítettek. A teraszok kiépítése során jelentős mennyiségű földet és követ mozgattak meg, s az ekkor előkerült kövületek hatására kezdett Legányi Ferenc érdeklődése az őslénytan (paleontológia) felé fordulni. A Kis-Eged déli oldalában ugyanis egy árokból 40 millió éves megkövesedett hal- és levéllenyomatok kerültek elő, melyekből egy hatalmas gyűjteményt állított össze. Jelentősége felkeltette a Magyar Állami Földtani Intézet szakembereinek figyelmét is. Innentől kezdve folyamatos levelezésben állt az ország neves szakembereivel és érdeklődése egyre inkább kiterjedt a Bükk-vidék más tájai felé is.