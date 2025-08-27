Csúcstechnológiás kézi műszerek érkeztek az egri kórházba

Többmilliós értékben kapott kézi műszereket az egri Markhot Ferenc Kórház műtőblokkja – számolt be róla az intézmény. Mint kiderült, tizenkét darab kézi műszert kapott a kórház központi műtője.

A korszerű eszközöket a nemrégiben átadott csúcskategóriás nagy értékű, sebészeti laparoszkópos toronnyal együtt használják a sebész szakorvosok. A sebészeti műtéteknél használatos eszközök amellett, hogy nagymértékben segítik a sebészek munkáját, növelik a betegbiztonságot és gyorsabbá teszik a műtétek utáni felépülést.

A modern eszközök használatával kisebbek a műtéti sebek, emiatt kisebb a fájdalom és gyorsabb, esztétikusabb a sebgyógyulás. Mindezek mellett a betegeknek rövidebb ideig szükséges a kórházban maradniuk.