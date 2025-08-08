1 órája
Testvérkapcsolatok erősítésével kezdődött a Hegyeskő Feszt Demjénben + fotók
Idén a demjéni Hegyeskő nap 3 napos fesztivállá bővült. Szlovákiai testvértelepülésük, Deménd is eljött, hogy együtt ünnepeljen a demjéniekkel.
– Azt hiszem mondhatom, mindent megtettünk azért, hogy vendégeink és a demjéniek is jól érezzék magukat a következő 3 napban – mondta péntek délelőtt Menyhárt László Demjén polgármestere, amikor megérkezett a szlovákiai testvértelepülés Deménd delegációja. A határon átnyúló kapcsolatok fejlesztésére hivatott Interreg+ szlovák-magyar uniós támogatási program keretében pénteken a Közösségi Háznál Kürthy Attila Deménd polgármestere, és Menyhárt László együttműködési nyilatkozatot írt alá a Hegyeskő Feszt első napján.
– Öröm, hogy erős a kapcsolat a két település között, s remélem, ez sokáig meg is marad, s a jövőben egymás falunapjain közösen ünneplünk. Hiszen mi, magyarok összetartozunk, éljünk a világ bármely részén, tiszteljük és szeretjük egymást – fogalmazott Menyhért László.
Tisztelet és közös értékek kötik össze Demjént és Deméndet
Kürthy Attila felidézte, hogy az együttműködés még 2016-ban kezdődött a két település között, mely egy szoros, egymást kölcsönösen gazdagító kapcsolattá alakult, s alapja a bizalom, tisztelet és közös értékek. Kiemelte, hálás érte, hogy folytatódik és tovább erősödik a testvérkapcsolat. Mint fogalmazott, izgatottan várták ezt a 3 napot, hiszen látták, Demjén milyen gazdag és színes programmal készült.
– Hiszem, hogy ez a 3 nap nem csak a barátság és személyes kapcsolatok erősítésére lesz jó lehetőség, de kulturális értékeinket is megoszthatjuk – tette hozzá.
A két település vezetője közösen ültetett el a közösségi ház udvarán egy szelídgesztenye fát, majd emléktáblát is avattak a csemete tövénél. Elmondták, remélik láthatják, amikor teremni kezd, s a két településen született gyermekek talán majd meg is kóstolhatják a termését. A település plébánosa, Árvai Zoltán megáldotta a fát és az emléktáblát is.
Menyhárt László kiemelte, csak az összefogás és egymás tisztelete segít abban, hogy a település előre haladjon, ne csak múltja, jövője is legyen. Megköszönte a képviselő testület és a kulturális szervező munkatársaknak, hogy mindent megtettek az esemény megvalósulásáért. A két polgármester felvágta a megszentelt újkenyeret és kalácsot, majd közös ebédet költöttek el.
Hegyeskő nap DemjénbenFotók: Huszár Márk/Heol.hu
A pénteki este a közösségi házban a Made In Hungáriát vetítik, de a programok hétvégén is folytatódnak. Szombat délelőtt a helyi közösségeket és régiós együttműködéseket erősítő lehetőségekről hallgathatnak előadást, majd főzőverseny, szlovák magyar gasztronómiai csevej és hagyományőrző csoportok bemutatója lesz. Fellép az asszonykórus és a férfikórus is, illetve a Tekergők Zenekar, gyermekszínház és zenés táncos show. Szombaton köszöntik a kerek évfordulót ünneplőket és az újszülötteket is a településen, de lesz gólyalábas felvonulás, és retro disco is a közösségi házban. Vasárnap turisztikai szakemberek, a helyi Gyógyvizek Völgye TDM és szlovák szakemberek osztják meg tapasztalataikat a vendéglátás, turizmus és a gyógyvizek szerepéről, illetve a vasalt mászóösvényen, via ferratán is túravezetést tartanak a helyiek. Aznap kézműves gyermekfoglalkozás is várja a családokat.
