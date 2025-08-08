Testvérkapcsolatok erősítésével kezdődött a Hegyeskő Feszt Demjénben + fotók

– Azt hiszem mondhatom, mindent megtettünk azért, hogy vendégeink és a demjéniek is jól érezzék magukat a következő 3 napban – mondta péntek délelőtt Menyhárt László Demjén polgármestere, amikor megérkezett a szlovákiai testvértelepülés Deménd delegációja. A határon átnyúló kapcsolatok fejlesztésére hivatott Interreg+ szlovák-magyar uniós támogatási program keretében pénteken a Közösségi Háznál Kürthy Attila Deménd polgármestere, és Menyhárt László együttműködési nyilatkozatot írt alá a Hegyeskő Feszt első napján.

Demjén és Deménd polgármestere Fotó: Huszár Márk/heol.hu

– Öröm, hogy erős a kapcsolat a két település között, s remélem, ez sokáig meg is marad, s a jövőben egymás falunapjain közösen ünneplünk. Hiszen mi, magyarok összetartozunk, éljünk a világ bármely részén, tiszteljük és szeretjük egymást – fogalmazott Menyhért László.

Tisztelet és közös értékek kötik össze Demjént és Deméndet

Kürthy Attila felidézte, hogy az együttműködés még 2016-ban kezdődött a két település között, mely egy szoros, egymást kölcsönösen gazdagító kapcsolattá alakult, s alapja a bizalom, tisztelet és közös értékek. Kiemelte, hálás érte, hogy folytatódik és tovább erősödik a testvérkapcsolat. Mint fogalmazott, izgatottan várták ezt a 3 napot, hiszen látták, Demjén milyen gazdag és színes programmal készült.

Közösen ünnepel a két település Fotó: Huszár Márk/heol.hu

– Hiszem, hogy ez a 3 nap nem csak a barátság és személyes kapcsolatok erősítésére lesz jó lehetőség, de kulturális értékeinket is megoszthatjuk – tette hozzá.