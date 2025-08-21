augusztus 21., csütörtök

Baleset érte

Megműtötték Demjén Ferencet, hírek érkeztek az állapotáról

Balesetet szenvedett a népszerű énekes. Demjén Ferenc állapotáról most hírek érkeztek. Elképesztő a szeretet, ami a sérült művész felé áramlik.

Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról, napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! - írta a menedzsment a művész Facebook oldalán. Mint ahogy arról beszámoltunk, a neves énekes otthonában szenvedett súlyos balesetet. Orbán Viktor a közösségi oldalon, hozzászólásban csatlakozott a Demjén Ferencnek mihamarabbi gyógyulást kívánókhoz, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig a közösségi oldalán közzétett posztban küldte jókívánságát.
 

Demjén Ferenc Kossuth-díjas dalszövegíró-énekes (j) átveszi az életműdíjat Márta István zeneszerzőtől a Magyar Filmakadémia és a Magyar Mozgókép Fesztivál díjátadó ünnepségén a Balatonfüred Kongresszusi Központban 2025. június 20-án
Demjén Ferenc Kossuth-díjas dalszövegíró-énekes (j) átveszi az életműdíjat Márta István zeneszerzőtől a Magyar Filmakadémia és a Magyar Mozgókép Fesztivál díjátadó ünnepségén a Balatonfüred Kongresszusi Központban 2025. június 20-án 
Fotó:  Vasvári Tamás / Forrás: MTI

Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!

- írták a posztban.

Demjén Ferenc máig népszerű

A művész Heves vármegyében is népszerű, koncertjeire rendszerint sok rajongója érkezik. Koncertezett már Kiskörén, Egerben, de Mátraderecskén, a Palóc Párnafesztiválon is.

 Demjén művei sokakat inspiráltak, slágereire íródott a népszerű film, a Hogyan tudnék élni nélküled, melynek már gőzerővel forgatják a második részét. A film minden idők legnépszerűbb és legnézettebb mozifilmje a hazai mozikban, amit eddig több, mint egy millióan láttak. A Demjén slágerek köré írt filmben, ismét a már megszokott főszereplőket láthatjuk majd a mozivásznon. - számolt be az origo.hu.

 

 

