Megműtötték Demjén Ferencet, hírek érkeztek az állapotáról

Demjén művei sokakat inspiráltak, slágereire íródott a népszerű film, a Hogyan tudnék élni nélküled, melynek már gőzerővel forgatják a második részét. A film minden idők legnépszerűbb és legnézettebb mozifilmje a hazai mozikban, amit eddig több, mint egy millióan láttak. A Demjén slágerek köré írt filmben, ismét a már megszokott főszereplőket láthatjuk majd a mozivásznon. - számolt be az origo.hu.