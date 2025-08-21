17 perce
Megműtötték Demjén Ferencet, hírek érkeztek az állapotáról
Balesetet szenvedett a népszerű énekes. Demjén Ferenc állapotáról most hírek érkeztek. Elképesztő a szeretet, ami a sérült művész felé áramlik.
Demjén Ferenc műtétje jól sikerült és napról, napra javul az állapota, olyannyira, hogy mozgásszervi rehabilitációja is elkezdődött! - írta a menedzsment a művész Facebook oldalán. Mint ahogy arról beszámoltunk, a neves énekes otthonában szenvedett súlyos balesetet. Orbán Viktor a közösségi oldalon, hozzászólásban csatlakozott a Demjén Ferencnek mihamarabbi gyógyulást kívánókhoz, Sulyok Tamás köztársasági elnök pedig a közösségi oldalán közzétett posztban küldte jókívánságát.
Köszönjük az ima támogatásokat és támogató üzeneteket, valamint Rózsi felé áradó elképesztő szeretetet, amit az elmúlt napokban tapasztaltunk!
- írták a posztban.
Demjén Ferenc máig népszerű
A művész Heves vármegyében is népszerű, koncertjeire rendszerint sok rajongója érkezik. Koncertezett már Kiskörén, Egerben, de Mátraderecskén, a Palóc Párnafesztiválon is.
Félkézzel is hozta a hangulatot Demjén KiskörénSűrű és tartalmas városnapi programot zárt Demjén Ferenc élő koncertje az elmaradhatatlan tűzijáték előtt. A nemrég kartörést szenvedett művész a balesete óta elsőként bevállalt fellépésére sok százan voltak kíváncsiak.
Demjén művei sokakat inspiráltak, slágereire íródott a népszerű film, a Hogyan tudnék élni nélküled, melynek már gőzerővel forgatják a második részét. A film minden idők legnépszerűbb és legnézettebb mozifilmje a hazai mozikban, amit eddig több, mint egy millióan láttak. A Demjén slágerek köré írt filmben, ismét a már megszokott főszereplőket láthatjuk majd a mozivásznon. - számolt be az origo.hu.
