Álmai ruhájában ment férjhez a Japánból hazatért hevesi modell + fotók

A modell nevetve gondolt vissza első kiutazására, amikor kezdetben a könnyeivel küszködött a ki tudja, hány emeletes tokiói metróállomásokon, mert nem találta keresett útirányt, és félt, hogy emiatt elkésik a munkából.

A divatmodell a legnépszerűbb volt a szakmában a tokiói divathéten

– Másodszor már olyan érzés volt bennem, mintha hazamennék Japánba. Már ismertem, merre menjek a fővárosban, már voltak kedvenc éttermeim, templomaim, parkjaim. Japán is egy szerelemmé vált bennem addigra. A munka hasonló volt az első alkalomhoz. Éppen akkor zajlott a tavaszi Fashion Week, az ügynökség nyilatkozata szerint én voltam a legtöbbet foglalkoztatott modelljük a divathét idején. Mondanom sem kell, ez mennyire pozitív visszajelzés volt a számomra. Akadtak olyan napok, amikor több márkának is mentem bemutatózni. Ilyenkor a napom úgy telt, hogy már reggel 8 órára meg kellett érkezni a déli ruhabemutatókra, majd délután 2-től a következő munka várt, s ez így ment adott esetben este 9-ig. Pörgős, de nagyon tartalmas napok voltak, minden percét élveztem – tette hozzá Hanna.

"A cseresznyefa virágzásának ideje volt, sosem feledem, milyen gyönyörű"

– Csakúgy, mint 2023-ban, időközben meglátogatott a vőlegényem, s jött az édesanyja is, mert neki is bakancslistás volt Japán. Jártunk Osakában, Kyotóban, éppen a cseresznyefa virágzásának ideje volt, sosem feledem, milyen gyönyörű. Az ügynökségem abszolút rugalmasan állt hozzá, volt, hogy csak fél napot dolgoztam, s a másik felét együtt töltöttük a szeretteimmel, de szabadságot is kaptam. Ha nem tudtam velük lenni, megterveztem nekik, mit érdemes megnézni. Büszke voltam arra, hogy mennyire kiismerem magam Japánban. Be is vásároltunk a már kitűzött esküvőnkre egy autentikus kisboltban. Balázs két hatalmas, üres bőröndöt hozott ki magával, és az esküvőre mindenféle dekorációt, és egy csomó vázát hozott haza bennük. Hál'Istennek egy sem tört el. Amikor a leendő anyósommal hazautaztak, folytatódott a munkám április végéig, én akkor tértem haza – részletezte Hanna.