1 órája
Álmai ruhájában ment férjhez a Japánból hazatért hevesi modell + fotók
A pálosvörösmarti Bodócs Hanna divatmodell a munkájáról, a terveiről és a gyermekvállalásról is beszélt portálunknak. A divatmodell szerint a férjével mindenük megvan, ami huszonéves korban szükséges.
A pálosvörösmarti Bodócs Hanna sikeres divatmodellként dolgozott az elmúlt években, különösen a Távol-Keleten foglalkoztatták sokat a divatcégek. Emellett céltudatosan készült a jövőre is, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Tanító- és Óvóképző Karán tanult. Kitartása és céltudatossága révén mára több álma is valóra vált, ezekről beszélt portálunknak.
– A 2023-as munkám után 2024 februárjában visszatértem Japánba dolgozni, ismét több mint 2 hónapot töltöttem Tokióban. Közvetlenül előtte azonban komoly dolog történt: a barátom, Balázs, három nappal az indulás előtt megkérte a kezemet, és igent mondtam. A lánykérés után, pénteken hazajöttünk Pálosvörösmartra, szombaton elbúcsúztam a családomtól, vasárnap a vőlegényem kikísért a reptérre, és elrepültem Japánba – emlékezett vissza Bodócs Hanna.
Tokió után visszavárják a Távol-Keletre a pálosvörösmarti divatmodellt
A modell nevetve gondolt vissza első kiutazására, amikor kezdetben a könnyeivel küszködött a ki tudja, hány emeletes tokiói metróállomásokon, mert nem találta keresett útirányt, és félt, hogy emiatt elkésik a munkából.
A divatmodell a legnépszerűbb volt a szakmában a tokiói divathéten
– Másodszor már olyan érzés volt bennem, mintha hazamennék Japánba. Már ismertem, merre menjek a fővárosban, már voltak kedvenc éttermeim, templomaim, parkjaim. Japán is egy szerelemmé vált bennem addigra. A munka hasonló volt az első alkalomhoz. Éppen akkor zajlott a tavaszi Fashion Week, az ügynökség nyilatkozata szerint én voltam a legtöbbet foglalkoztatott modelljük a divathét idején. Mondanom sem kell, ez mennyire pozitív visszajelzés volt a számomra. Akadtak olyan napok, amikor több márkának is mentem bemutatózni. Ilyenkor a napom úgy telt, hogy már reggel 8 órára meg kellett érkezni a déli ruhabemutatókra, majd délután 2-től a következő munka várt, s ez így ment adott esetben este 9-ig. Pörgős, de nagyon tartalmas napok voltak, minden percét élveztem – tette hozzá Hanna.
"A cseresznyefa virágzásának ideje volt, sosem feledem, milyen gyönyörű"
– Csakúgy, mint 2023-ban, időközben meglátogatott a vőlegényem, s jött az édesanyja is, mert neki is bakancslistás volt Japán. Jártunk Osakában, Kyotóban, éppen a cseresznyefa virágzásának ideje volt, sosem feledem, milyen gyönyörű. Az ügynökségem abszolút rugalmasan állt hozzá, volt, hogy csak fél napot dolgoztam, s a másik felét együtt töltöttük a szeretteimmel, de szabadságot is kaptam. Ha nem tudtam velük lenni, megterveztem nekik, mit érdemes megnézni. Büszke voltam arra, hogy mennyire kiismerem magam Japánban. Be is vásároltunk a már kitűzött esküvőnkre egy autentikus kisboltban. Balázs két hatalmas, üres bőröndöt hozott ki magával, és az esküvőre mindenféle dekorációt, és egy csomó vázát hozott haza bennük. Hál'Istennek egy sem tört el. Amikor a leendő anyósommal hazautaztak, folytatódott a munkám április végéig, én akkor tértem haza – részletezte Hanna.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Tokió után visszavárják a Távol-Keletre a pálosvörösmarti divatmodellt
"A harmadik ruhánál libabőrös lettem, és nagyot dobbant a szívem"
A modell elmondta, hogy az esküvő minden mozzanata olyan volt, amilyet már korábban megálmodott.
– Már évekkel ezelőtt kijelentettem édesanyámnak, hogy ha egyszer férjhez megyek, a Daalarna egyedi tervezésű menyasszonyi ruhájában szeretném kimondani a boldogító igent. Korábban az egyik szerencsés modell voltam, akit a kifutón láthatott a közönség a szentendrei Daalarna Garden divatbemutatóján. Tavaly júliusban mentem el a céghez a menyasszonyi ruha próbára. És lám, már a harmadik ruhánál libabőrös lettem, és nagyot dobbant a szívem. Ez a ruha is szerepelt azon a divatbemutatón, amelyen részt vettem. Rögtön tudtam, ebben állok az oltár elé – mosolygott a modell.
"A férjemmel azt szeretnénk, ha a családunk bővülne"
Egy éve Hanna másik álma is teljesült, egy budapesti óvodában dolgozik asszisztensként. Mint mondta, januárban szerzi meg az óvónői diplomáját, a szakdolgozatát kell még megírnia.
– Érzem, a lehető legjobb szakmát választottam magamnak. Nagyon szeretem a gyerekeket, és nem azzal az érzéssel járok be reggelente, hogy dolgozni megyek. Fizikailag alaposan lemerülve, de lelkileg teljesen feltöltve indulok haza esténként. Érzem, megtaláltam itt a helyem. Azt tervezem, hogy fejlesztő pedagógus végzettséget is szerzek, mert látom, a gyerekeknek mekkora szükségük van rá. A férjemmel azt szeretnénk, ha 2-3 éven belül a mi családunk is bővülne. Balázsnak most következik az utolsó éve az egyetemen, utána egy évet szánunk arra, hogy ő is úgy el tudjon helyezkedni, hogy biztos anyagi körülmények közé érkezhessen, majd nőhessen fel a babánk. Játszunk azzal a gondolattal is, hogy előtte fél, vagy egy évre kiköltözünk Japánba, mert szeretettel várnak vissza dolgozni, és a férjemet is megbabonázta a távol-keleti ország. A tanulmányai miatt persze, erre legkorábban egy év múlva kerülhetne sor – fűzte hozzá Hanna.
"Mindenünk megvan, ami huszonéves korban szükséges"
A modellkedés nagyon sok pluszt adott, összegezte Hanna, egyben üzenve azoknak, akik szívesen kipróbálnák magukat a kifutón.
– Korábban önbizalomhiány és megfelelési kényszer hátráltatott sok mindenben. Ez a munka nagyon sok kitartásra és akaraterőre nevelt. A Japán utak rengeteget segítettek abban, hogy el tudjam magam fogadni olyannak, amilyen vagyok. Talán ezért vagyok a leghálásabb. A modellkedés arra is megtanított, hogy egyedül is tudjak boldogulni, akár egy olyan országban is, ahol még a betűket sem ismerem. Úgy érzem, ma már a jég hátán is megélek. A határozott célunk az, hogy az évszázados pálosvörösmarti családi ingatlanon házat építünk, hogy a családunk tagjai közel élhessenek egymáshoz. A férjem örül ennek, mert neki is az álma lett, hogy gazdálkodjunk is. Boldogabbak nem is lehetnénk. Mindenünk megvan, ami huszonéves korban szükséges. Haladunk szépen előre az életben – fogalmazott Bodócs Hanna.
Milyen az élet a Keleti pályaudvar lezárása alatt? Hevesben élők osztották meg a tapasztalataikat
Még a fagyi is szilvából volt Noszvajon, a 175 éves kemence pedig forró finomságokat ontott + fotók, videó