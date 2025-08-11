Díszoklevelet is kiosztottak az Év tűzoltójának a mátraderecskei Domokos Napon

Ötödik alkalommal rendezték meg a mátraderecskei üdülőövezet családi napját, a Domokos Napot. A Mátraderecskei Üdülőövezetért Egyesület ezzel a baráti összejövetellel ünnepli, hogy épül, szépül a környék és a közösség. Ennek része az is, hogy már második alkalommal „Az év Tűzoltója” díjjal jutalmazták a Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrs egyik tűzoltó őrmesterét.

Remek hangulatban telt a mátraderecskei Domokos Nap

Forrás: Beküldött fotó

A reggel közös pakolással indult, és hamar a főzőverseny indulói is megkezdték a munkát, és a nap főszakácsa is begyújtott a bográcsok alá. Az egyesület családi programja pedig reggeli jógával kezdődött.

Ezt követően a Pevik kukásautója lepte meg a csapatot a gyerekek nagy örömére. Nem sokkal később a Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrs tűzoltóautója is begurult a térre, ekkor már többek között a Csillagvirág Népművészeti Egyesület sátra szövéssel, hímzéssel, gyöngyszövés és faragással várta kézügyességüket próbára tevő érdeklődőket. Belső támogatóként pedig az Ábri család kézműves tanodája, és Attila népi játszótere fogadta a játékos közönséget. Az egyesületi tagok jóvoltából forgó libikóka, kosárpalánk, lengőteke és kosárfonás is várta a résztvevőknek. A jó hangulatról a mátraderecskei asszonykórus gondoskodott. A nap folyamán pedig még kutyás bemutatót is láthattak a hegyek között üdülők a kutatómentősök jóvoltából. Sokak nagy örömére Riz Attila Atya plébániai kormányzó is tiszteletét tette a rendezvényen.

A Domokos Napon díszoklevelet adtak az "Év tűzoltójának"

Maga a program egyben köszönetnyilvánítás a környékbeli egyesületek, és cégek számára, akik az évek alatt segítették a Mátraderecskei Üdülőövezetért Egyesület munkáját. Pontosan ezért az egyesület már évek óta megköszöni a tűzoltók munkáját, amit a környezetet érő viharkárok elhárítása alatt teljesítettek. A tavalyihoz hasonlóan közvetlen együttműködésben a Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrssel díszoklevéllel jutalmazták Nagy Gábor János tűzoltó törzsőrmestert, így egy éven át az őrsön ő „Az év Tűzoltója”.

Díszoklevéllel jutalmazták az "Év tűzoltóját", Nagy Gábor János tűzoltó törzsőrmestert

Forrás: Beküldött fotó

– Közösségünkben mindenki szereti a tűzoltókat. Az utóbbi években minden tekintetben számíthattunk rájuk, hiszen sajnálatos módon tűz is volt az üdülőövezetben a komoly viharkárokon túl. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy minden szeretetet és elismerést megérdemelnek a tűzoltók – mondta Bere Károly, a Mátraderecskei Üdülőövezetért Egyesület elnöke.