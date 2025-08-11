augusztus 11., hétfő

TiborcZsuzsanna névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Családi nap

1 órája

Díszoklevelet is kiosztottak az Év tűzoltójának a mátraderecskei Domokos Napon

Címkék#Mátraderecskei Üdülőövezetért Egyesület#Az év Tűzoltója#Domokos Nap

Remek hangulatban telt a mátraderecskeiek családi napja. A Domokos Napon főzőverseny, kézművesség, játszótér várta az érdeklődőket és díszoklevelet is kiosztottak.

Elek Andrea

Ötödik alkalommal rendezték meg a mátraderecskei üdülőövezet családi napját, a Domokos Napot. A Mátraderecskei Üdülőövezetért Egyesület ezzel a baráti összejövetellel ünnepli, hogy épül, szépül a környék és a közösség. Ennek része az is, hogy már második alkalommal „Az év Tűzoltója” díjjal jutalmazták a Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrs egyik tűzoltó őrmesterét.

Remek hangulatban telt a mátraderecskei Domokos Nap
Remek hangulatban telt a mátraderecskei Domokos Nap
Forrás:  Beküldött fotó

A reggel közös pakolással indult, és hamar a főzőverseny indulói is megkezdték a munkát, és a nap főszakácsa is begyújtott a bográcsok alá. Az egyesület családi programja pedig reggeli jógával kezdődött.

Ezt követően a Pevik kukásautója lepte meg a csapatot a gyerekek nagy örömére. Nem sokkal később a Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrs tűzoltóautója is begurult a térre, ekkor már többek között a Csillagvirág Népművészeti Egyesület sátra szövéssel, hímzéssel, gyöngyszövés és faragással várta kézügyességüket próbára tevő érdeklődőket. Belső támogatóként pedig az Ábri család kézműves tanodája, és Attila népi játszótere fogadta a játékos közönséget. Az egyesületi tagok jóvoltából forgó libikóka, kosárpalánk, lengőteke és kosárfonás is várta a résztvevőknek. A jó hangulatról a mátraderecskei asszonykórus gondoskodott. A nap folyamán pedig még kutyás bemutatót is láthattak a hegyek között üdülők a kutatómentősök jóvoltából. Sokak nagy örömére Riz Attila Atya plébániai kormányzó is tiszteletét tette a rendezvényen.

A Domokos Napon díszoklevelet adtak az "Év tűzoltójának"

Maga a program egyben köszönetnyilvánítás a környékbeli egyesületek, és cégek számára, akik az évek alatt segítették a Mátraderecskei Üdülőövezetért Egyesület munkáját. Pontosan ezért az egyesület már évek óta megköszöni a tűzoltók munkáját, amit a környezetet érő viharkárok elhárítása alatt teljesítettek. A tavalyihoz hasonlóan közvetlen együttműködésben a Pétervásárai Katasztrófavédelmi Őrssel díszoklevéllel jutalmazták Nagy Gábor János tűzoltó törzsőrmestert, így egy éven át az őrsön ő „Az év Tűzoltója”.

Díszoklevéllel jutalmazták az "Év tűzoltóját", Nagy Gábor János tűzoltó törzsőrmestert
Forrás: Beküldött fotó

– Közösségünkben mindenki szereti a tűzoltókat. Az utóbbi években minden tekintetben számíthattunk rájuk, hiszen sajnálatos módon tűz is volt az üdülőövezetben a komoly viharkárokon túl. Mindannyiunk nevében mondhatom, hogy minden szeretetet és elismerést megérdemelnek a tűzoltók – mondta Bere Károly, a Mátraderecskei Üdülőövezetért Egyesület elnöke.

A programra és napot záró tombolasorsolásra is sok környékbeli cég felajánlása érkezett a magánfelajánlások mellé, így közel másfél millió forint értékű támogatásból valósult meg az esemény.

Mátraderecskén más esemény is népszerű szokott lenni, a Palóc Párna Napra is sok érdeklődő érkezik évről évre.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu