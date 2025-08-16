Trump-Putyin-találkozó: Ritka békülékenység Ukrajnától

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját követően Volodimir Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg: az ukrán elnök kiemelte, hogy kész a lehető legproduktívabban dolgozni a béke érdekében, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú egyeztetésre. A Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antallal, Kiszelly Zoltán és Fekete Rajmund értékelték a fejleményeket.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin az alaszkai csúcstalálkozón Forrás: Anadolu via AFPFotó: Kremlin Press Office

Fekete Rajmund szerint Zelenszkij visszafogott retorikája pozitív jelzés, hiszen nem említette Oroszországot ellenségként, a béke megkötésére helyezte a hangsúlyt. Kiszelly Zoltán hangsúlyozta, hogy a találkozó valójában amerikai–orosz tárgyalás volt, Ukrajna csupán egyik témája, így a béke még távolinak tűnik. Az ukrán félnek politikai és társadalmi nyomás miatt kellett békülékenyebb hangot felvennie, hiszen a harcoló férfiak önkéntes toborzása egyre nehezebb.