Trump-Putyin-találkozó: Ritka békülékenység Ukrajnától

Címkék#Donal Trump#Vlagyimir Putyin#Ukrajna

Volodimir Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg. Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozója új irányt jelezhet a nemzetközi diplomáciában, bár a béke még távolinak tűnik.

Heol.hu

Donald Trump és Vlagyimir Putyin találkozóját követően Volodimir Zelenszkij szokatlanul békülékeny hangot ütött meg: az ukrán elnök kiemelte, hogy kész a lehető legproduktívabban dolgozni a béke érdekében, és támogatja Trump javaslatát egy háromoldalú egyeztetésre. A Magyar Nemzet Rapid Extra podcastjában Tóth Tamás Antallal, Kiszelly Zoltán és Fekete Rajmund értékelték a fejleményeket.

Donald Trump és Vlagyimir Putyin az alaszkai csúcstalálkozón Forrás: Anadolu via AFPFotó: Kremlin Press Office
Fekete Rajmund szerint Zelenszkij visszafogott retorikája pozitív jelzés, hiszen nem említette Oroszországot ellenségként, a béke megkötésére helyezte a hangsúlyt. Kiszelly Zoltán hangsúlyozta, hogy a találkozó valójában amerikai–orosz tárgyalás volt, Ukrajna csupán egyik témája, így a béke még távolinak tűnik. Az ukrán félnek politikai és társadalmi nyomás miatt kellett békülékenyebb hangot felvennie, hiszen a harcoló férfiak önkéntes toborzása egyre nehezebb.

A szakértők szerint a békefolyamat elhúzódhat, és Trump mozgásterét az időkorlát is szűkíti, míg Putyin és Hszi Csin-ping esetében nincs ilyen korlátozás. Fekete kiemelte az álhírek és az európai elit politikai érdekeinek szerepét, míg Kiszelly szerint Brüsszel a háborút az uniós mélyítésre és gazdasági átalakításra használja, miközben a valódi haszonélvezők az amerikai befektetési alapok.

Összességében a találkozó fontos kezdőlépés volt a békefolyamatban, de a részletekről és a kompromisszumokról hosszú és bonyolult egyeztetések döntenek majd.

 

 

