Aki "elfelejti", kitől vette a drogot, annak ezentúl nincs pardon

A drogfogyasztók is érintettek a törvényszigorításban, amely júniusban lépett hatályba. Mint ismert, a rendőrség kábítószer-kereskedők és terjesztők elleni, márciusban indult hajtóvadászatának, a Delta-programnak segítésére alkotta meg az országgyűlés a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének, népszerűsítésének tilalmával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2025. évi 19. törvényt. A jogszabály több, drogfogyasztókat érintő paragrafusát ismertette a napokban a Gyöngyösi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésén Kállai Tímea r. százados, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály kiemelt főnyomozója.

A drogfogyasztók rendszeres tesztelése a bűnmegelőzési célú felügyelet módszere

Forrás: Police.hu

Mint elmondta, alaposan szigorodtak az úgynevezett elterelés alkalmazhatóságának feltételei. A drogfogyasztók számára – a törvényben meghatározott esetekben – eddig is a büntetés alternatívája volt az elterelés intézménye. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet alapján a kábítószer birtoklása bűncselekmény körében speciális büntethetőségi akadály a 6 hónapig tartó folyamatos kezelés vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson (MFSZ) való részvétel, azaz az elterelés jogintézménye. Az elterelés jogintézménye a kábítószer saját használatra történő termesztése, előállítása, megszerzése vagy tartása, illetve a kábítószer fogyasztása esetén eddig is alkalmazható volt a büntetőeljárás alternatívájaként a törvény 180. paragrafusában felsorolt esetekben.

A drogfogyasztók büntethetőségének megszüntetéséhez "jó memória" is szükséges lesz

Kállai Tímea elmagyarázta, hogy az elterelésben részvétel feltételei kiegészültek, mégpedig a felderítésben való együttműködési kötelezettséggel.

– A büntethetőséget megszüntető ok feltételei kibővültek. További feltétel lett, hogy az elkövető a vádemelésig tárja fel az elkövetés körülményeit, illetve tegye lehetővé a kábítószert értékesítő személy kilétének a megállapítását. Ebből az is következik, hogy az eltereléshez, és az eljárás megszüntetéséhez a jövőben nem lesz elegendő, ha a kábítószer birtoklással gyanúsított annyit nyilatkozik, hogy a bűncselekmény elkövetését beismeri, és vállalja az elterelésben való részvételt – hangsúlyozta a rendőr százados.