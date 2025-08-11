1 órája
Aki "elfelejti", kitől vette a drogot, annak ezentúl nincs pardon
Új rendőrségi kényszerintézkedés a bűnmegelőzési célú felügyelet, megváltoztak az elterelés feltételei. A drogfogyasztók is érintettek a kábítószer-kereskedők és terjesztők elleni hajtóvadászat érdekében hozott törvénymódosításokban.
A drogfogyasztók is érintettek a törvényszigorításban, amely júniusban lépett hatályba. Mint ismert, a rendőrség kábítószer-kereskedők és terjesztők elleni, márciusban indult hajtóvadászatának, a Delta-programnak segítésére alkotta meg az országgyűlés a kábítószer előállításának, használatának, terjesztésének, népszerűsítésének tilalmával összefüggő törvénymódosításokról szóló 2025. évi 19. törvényt. A jogszabály több, drogfogyasztókat érintő paragrafusát ismertette a napokban a Gyöngyösi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ülésén Kállai Tímea r. százados, a Gyöngyösi Rendőrkapitányság Vizsgálati Osztály kiemelt főnyomozója.
Mint elmondta, alaposan szigorodtak az úgynevezett elterelés alkalmazhatóságának feltételei. A drogfogyasztók számára – a törvényben meghatározott esetekben – eddig is a büntetés alternatívája volt az elterelés intézménye. A Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a 42/2008. (XI. 14.) EüM-SZMM együttes rendelet alapján a kábítószer birtoklása bűncselekmény körében speciális büntethetőségi akadály a 6 hónapig tartó folyamatos kezelés vagy megelőző-felvilágosító szolgáltatáson (MFSZ) való részvétel, azaz az elterelés jogintézménye. Az elterelés jogintézménye a kábítószer saját használatra történő termesztése, előállítása, megszerzése vagy tartása, illetve a kábítószer fogyasztása esetén eddig is alkalmazható volt a büntetőeljárás alternatívájaként a törvény 180. paragrafusában felsorolt esetekben.
A drogfogyasztók büntethetőségének megszüntetéséhez "jó memória" is szükséges lesz
Kállai Tímea elmagyarázta, hogy az elterelésben részvétel feltételei kiegészültek, mégpedig a felderítésben való együttműködési kötelezettséggel.
– A büntethetőséget megszüntető ok feltételei kibővültek. További feltétel lett, hogy az elkövető a vádemelésig tárja fel az elkövetés körülményeit, illetve tegye lehetővé a kábítószert értékesítő személy kilétének a megállapítását. Ebből az is következik, hogy az eltereléshez, és az eljárás megszüntetéséhez a jövőben nem lesz elegendő, ha a kábítószer birtoklással gyanúsított annyit nyilatkozik, hogy a bűncselekmény elkövetését beismeri, és vállalja az elterelésben való részvételt – hangsúlyozta a rendőr százados.
– A törvény indoklása szerint az új részfeltétel azt kívánja meg az érintettől, hogy a terhére rótt bűncselekménnyel összefüggésben valamennyi releváns körülményt a saját legjobb ismereteinek megfelelő valóságtartalommal hozza a hatóság tudomására. Az elmondottakat értelemszerűen ellenőrizni kell, ennek mélységét az előadottak fogják meghatározni. Emellett a törvénymódosítás mennyiségi korlátot is meghatároz: az elterelésben való részvétel lehetőségét legfeljebb két alkalomra szűkíti. A gyakorlati megvalósulása feltehetően úgy történhet, hogy a két alkalom a rendelkezésre álló bűnügyi nyilvántartások adatai alapján lesz megállapítható – részletezte Kállai Tímea.
A bűnmegelőzési célú felügyelet során drogtesztekre kell jelentkezni a drogfogyasztónak
Újonnan bevezetett kényszerintézkedés a bűnmegelőzési célú felügyelet, folytatta a nyomozó.
– A bűnmegelőzési célú felügyelet indoklásban azt olvashatjuk: a deklarált célja a kábítószer-fogyasztóvá váló személyek egészségének védelme. Az új intézkedés kizárólag a kábítószer-fogyasztás, illetve ennek érdekében történő kábítószerbirtoklás esetén alkalmazható, elrendelésének két együttes feltétele van. Az egyik az, ha a gyanúsítottal szemben nem rendeltek el személyi szabadságot érintő bírói engedélyes kényszerintézkedést, azaz nem áll más személyi szabadságot korlátozó kényszerintézkedés hatálya alatt. A másik, ha megalapozottan gyanúsítható azzal, hogy a kábítószer birtoklását kábítószer fogyasztásával vagy kábítószer fogyasztás céljából történő tartásával követte el. A kényszerintézkedést az ügyészség rendeli el. Főszabály szerint a fenti feltételek fennállása esetén kötelező az elrendelése, az csak különös méltánylást érdemlő esetben mellőzhető, utóbbit az eset össze körülménye alapján lehet eldönteni – tette hozzá Kállai Tímea.
A kényszerintézkedés tartalma kettős: jelentkezési és együttműködési kötelezettség
– A gyanúsítottnak meghatározott időközönként meg kell jelennie a rendőrségen, és közre kell működnie a kábítószer-fogyasztást ellenőrző vizsgálatban. Az időközt és a megjelenés helyét is az ügyészség állapítja meg. A megjelenés helyéül nyilván a gyanúsított lakó-, illetve tartózkodási helyét célszerű megjelölni. Az időközt pedig olyan tartamban kell megállapítani, hogy az esetleges szerfogyasztás az ellenőrzés során még kimutatható legyen, azaz se túl gyakran, se túl ritkán ne történjen. A rendőrségi ellenőrző vizsgálat módját a vizsgálatot végző határozza meg. Célszerű a gyors teszt, de akár a személyes észlelés is elegendő lehet – foglalta össze Kállai Tímea.
