Őszintén vallott pokoljárásáról, a drogos élettől való szabadulásról a gyöngyösi férfi
Egy felépülő, egykori kábítószer-használó férfi vallott életéről a gyöngyösi drogellenes fórumon. A drogfüggő ember tinédzserként még élvezte a szer hatását, ami aztán anyagilag és lelkileg is tönkretette. Mára mégis talált kiutat a függőség csapdájából.
Mindössze 16 évesen próbálta ki először a kábítószereket az a felépülő drogfüggő gyöngyösi férfi, aki a Gyöngyösi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) legutóbbi ülésén beszélt az életéről. Mint mondta, először beszélt a kábítószer-használattal telt éveiről a sorstársi közösségen kívül, ezért nagyon izgult, nehezen találta kezdetben a szavakat. A középkorú férfi azzal kezdte, hogy tinédzserként nagyon tetszett neki a droghasználat, az nagyon jó érzés volt. Talán még az alkoholnál is jobb volt, tette hozzá.
– Először csak hétvégenként éltem a droggal, még nem volt része az életemnek, de 19 éves koromtól már napi használó lettem. Megpróbáltam beépíteni az életembe. Külső szemlélő ekkor még nem látta rajtam a szerhasználatot. A drog árának is megvolt a helye a saját költségetésemben, úgy éreztem, minden rendben lesz. Többféle szert használtam, de egy-kettőt rendszeresen. Figyeltem arra, hogy "okosan" csináljam, hosszú-hosszú évekig ment ez. Voltak hullámhegyek és hullámvölgyek, azaz, volt amikor tudtam kezelni a drogozást, de előfordult, hogy nem. Voltak rendőrségi ügyeim, de valahogy mindig megúsztam. Több mint 20 év szerhasználat után kibukott minden. A végén oda jutottam, hogy leromboltam az egzisztenciámat, árverésen elúszott a lakásom, az autóm, mindenem, lelkileg összeomlottam. Egyetlen megoldásnak az öngyilkosságot láttam – emlékezett vissza a férfi.
A drogfüggő férfi érezte, hogy segítséget kell kérnie
Aztán valahogy erőt vett magán, és tiszta akart maradni. Bezárkózott a lakásába, lehúzta a redőnyöket, és a fogait összeszorítva vészelte át az első másfél hetet. Mint mondta, a jó tíz napot hónapoknak érezte az elvonás okozta szorongástól, a félelemtől, a fizikai fájdalomtól. Érezte, segítséget kell kérnie.
– Egyetlen ismerősöm volt, akiről tudtam, hogy tiszta, de korábban szerhasználó volt. Megkértem, segítsen, hogy tiszta tudjak maradni, és eljutni egy rehabilitációra. Azt mondta, menjek el vele egy Narcotics Anonymous (NA) gyűlésre, ha tiszta akarok maradni. Ha oda járok, akkor az is tudok maradni, tette hozzá. Erről soha nem beszélt, amikor még droghasználó voltam, pedig sűrűn találkoztunk. Csak akkor mondta, amikor kértem a segítséget – emlékezett vissza a férfi.
"A tiszta életmóddal nem tudtam mit kezdeni, ez nekem idegen volt"
Első alkalommal nem értett semmit, mindenki magáról beszélt, de hitt az ismerősének, és járni kezdett az NA gyűléseire.
– Először megijedtem a drogmentes, tiszta állapottól. Úgy éreztem, rendben, akkor szusszanok egy kicsit, és amikor már kipihentem magam, akkor majd jobban csinálom, és nem fogok minden nap drogozni. Sokáig nem is tudtam azonosulni azokkal, akik ott voltak. Mindenféle drogot használtak, úgy éreztem, én más vagyok. Aztán egyszer eljött az a pillanat, amikor minden átfordult bennem. Talán azért, mert már elég ideje jártam oda, talán azért, mert az egyik tagtársam olyat mondott, ami megfogott, mert ugyanazt éreztem én is. Ekkortól kezdtem komolyabban venni ezt a közösséget, figyelni, csinálni, amit a társak mondanak. Jó pár hónap után megszabadultam a használat vágyától. Addig azért elég erős volt a vágy bennem az anyagra. Nagyon sokat álmodtam is róla, hogy újra drogozok. Számomra még akkor az volt a normális, hogy szerhasználó vagyok, a tiszta életmóddal nem tudtam mit kezdeni, ez nekem idegen volt. Mégis óriási fellélegzés volt a vágy megszűnése, mert így jobb életet élhetek alkohol és drogok nélkül. De még akkor is nagyon nehezen hittem el, hogy ki tudok jutni a csapdából. Mert milyen élet az élet egy sör, egy fröccs nélkül? – jegyezte meg a férfi önironikusan.
"Ma már nem értem, hogyan tudtam egykor bedrogozva élni"
– Az NA nagyon erős önismereti program. Szól ez a jellemhibáinkról, azok beismeréséről és elengedéséről, és arról is, hogy továbbvigyük és továbbadjuk azt, amit az NA-tól kaptunk. Nagyon jó barátokat szereztem itt, és olyan emberek is vannak köztük, akikkel nem is álltam volna szóba régebben, de most nagyon közel állnak hozzám. Nagy megnyugvás volt számomra, hogy jó helyen vagyok. Jó irányba fordult az életem. Több évi tisztaság után itt, Gyöngyös környékén is alakítottunk csoportokat, nap mint nap a részük vagyok. Ma már nem értem, hogyan tudtam egykor bedrogozva élni. Vagyok, vagyunk, hálás vagyok a közösségnek. Amit kaptam, próbálom visszaadni azzal, hogy a közösségeket fenntartjuk – összegezte a felépülő függő férfi.
