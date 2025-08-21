Őszintén vallott pokoljárásáról, a drogos élettől való szabadulásról a gyöngyösi férfi

Mindössze 16 évesen próbálta ki először a kábítószereket az a felépülő drogfüggő gyöngyösi férfi, aki a Gyöngyösi Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) legutóbbi ülésén beszélt az életéről. Mint mondta, először beszélt a kábítószer-használattal telt éveiről a sorstársi közösségen kívül, ezért nagyon izgult, nehezen találta kezdetben a szavakat. A középkorú férfi azzal kezdte, hogy tinédzserként nagyon tetszett neki a droghasználat, az nagyon jó érzés volt. Talán még az alkoholnál is jobb volt, tette hozzá.

A drogfüggő gyöngyösi férfi is élvezte először a drogot, amely végül mindenét elvette, de szerencséjére megtalálta a kiutat

– Először csak hétvégenként éltem a droggal, még nem volt része az életemnek, de 19 éves koromtól már napi használó lettem. Megpróbáltam beépíteni az életembe. Külső szemlélő ekkor még nem látta rajtam a szerhasználatot. A drog árának is megvolt a helye a saját költségetésemben, úgy éreztem, minden rendben lesz. Többféle szert használtam, de egy-kettőt rendszeresen. Figyeltem arra, hogy "okosan" csináljam, hosszú-hosszú évekig ment ez. Voltak hullámhegyek és hullámvölgyek, azaz, volt amikor tudtam kezelni a drogozást, de előfordult, hogy nem. Voltak rendőrségi ügyeim, de valahogy mindig megúsztam. Több mint 20 év szerhasználat után kibukott minden. A végén oda jutottam, hogy leromboltam az egzisztenciámat, árverésen elúszott a lakásom, az autóm, mindenem, lelkileg összeomlottam. Egyetlen megoldásnak az öngyilkosságot láttam – emlékezett vissza a férfi.

A drogfüggő férfi érezte, hogy segítséget kell kérnie

Aztán valahogy erőt vett magán, és tiszta akart maradni. Bezárkózott a lakásába, lehúzta a redőnyöket, és a fogait összeszorítva vészelte át az első másfél hetet. Mint mondta, a jó tíz napot hónapoknak érezte az elvonás okozta szorongástól, a félelemtől, a fizikai fájdalomtól. Érezte, segítséget kell kérnie.

– Egyetlen ismerősöm volt, akiről tudtam, hogy tiszta, de korábban szerhasználó volt. Megkértem, segítsen, hogy tiszta tudjak maradni, és eljutni egy rehabilitációra. Azt mondta, menjek el vele egy Narcotics Anonymous (NA) gyűlésre, ha tiszta akarok maradni. Ha oda járok, akkor az is tudok maradni, tette hozzá. Erről soha nem beszélt, amikor még droghasználó voltam, pedig sűrűn találkoztunk. Csak akkor mondta, amikor kértem a segítséget – emlékezett vissza a férfi.