Leállt az egész rendszer - ne most menj a gyógyszeredért!

A betegek nem tudják kiváltani a receptre felírt gyógyszereiket, mert leállt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér, vagyis a EESZT. Az egész országot érinti a probléma.

Forrás: Molnár Péter/Haon.hu

A problémán már dolgoznak, de egyelőre nem tudni, mikor áll helyre az EESZT oldala. A felhasználókat a magyarorszag.hu oldaláról átlépve egy hibaüzenet várja - olvasható az Origo oldalán.

Ha megpróbálja elérni az EESZT oldalát, akkor ezzel szembesül az illető: Az EESZT Portál jelenleg nem elérhető. További információért kérjük, keresse fel ezt az oldalt - olvasható az EESZT oldalán.