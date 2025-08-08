augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nem árt tudni!

2 órája

Leállt az egész rendszer - ne most menj a gyógyszeredért!

Címkék#patika#EESZT#gyógyszer

Sokan nem tudják kiváltani a gyógyszereiket. Az EESZT rendszerében országos leállás történt.

Heol.hu

A betegek nem tudják kiváltani a receptre felírt gyógyszereiket, mert leállt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér, vagyis a EESZT. Az egész országot érinti a probléma.

Az EESZT rendszerében országos leállás történt.
Az EESZT rendszerében országos leállás történt.
Forrás: Molnár Péter/Haon.hu

A problémán már dolgoznak, de egyelőre nem tudni, mikor áll helyre az EESZT oldala. A felhasználókat a magyarorszag.hu oldaláról átlépve egy hibaüzenet várja - olvasható az Origo oldalán.

Ha megpróbálja elérni az EESZT oldalát, akkor ezzel szembesül az illető: Az EESZT Portál jelenleg nem elérhető. További információért kérjük, keresse fel ezt az oldalt - olvasható az EESZT oldalán. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu