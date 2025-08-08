Nem árt tudni!
2 órája
Leállt az egész rendszer - ne most menj a gyógyszeredért!
Sokan nem tudják kiváltani a gyógyszereiket. Az EESZT rendszerében országos leállás történt.
A betegek nem tudják kiváltani a receptre felírt gyógyszereiket, mert leállt az Elektronikus Egészségügyi Szolgáltató Tér, vagyis a EESZT. Az egész országot érinti a probléma.
A problémán már dolgoznak, de egyelőre nem tudni, mikor áll helyre az EESZT oldala. A felhasználókat a magyarorszag.hu oldaláról átlépve egy hibaüzenet várja - olvasható az Origo oldalán.
Ha megpróbálja elérni az EESZT oldalát, akkor ezzel szembesül az illető: Az EESZT Portál jelenleg nem elérhető. További információért kérjük, keresse fel ezt az oldalt - olvasható az EESZT oldalán.
