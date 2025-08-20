Augusztus 20. körül is tele van Eger: stabilan a toplistán a város

Idén augusztus 20-a nem jelent hosszú hétvégét, mégis 58 százalékkal több foglalást rögzítettek erre a napra a Szállás.hu-n, mint az előző szerdára. A Balaton térsége a foglalások harmadát adja, de Budapest, Hajdúszoboszló, Eger és Gyula is a legnépszerűbb úti célok között szerepel. Az augusztus 1–17. közötti időszakban a belföldi foglalások száma 60, a vendégéjszakáké pedig 79 százalékkal emelkedett júliushoz képest – írja a Szállás.hu.

Eger viszi a pálmát

Forrás: Berán Dániel / Heol.hu

A belföldi utazók körében évek óta rekord népszerűségnek örvendő augusztus huszadika idén nem hoz klasszikus értelemben hosszú hétvégét. Mégis sokan gondoskodnak az utazás feltételeinek megteremtéséről. A Szállás.hu foglalási adataiból kiderül, az államalapítás ünnepén járó munkaszüneti napot sokan megtoldják még 1-2 nap szabadsággal.

– Az augusztus huszadikai érkezésre szóló foglalások száma 58 százalékkal nőtt az azt megelőző szerdaihoz képest – avatott a részletekbe Kelemen Lili, a Szállás.hu sajtószóvivője.

Ebben az időszakban a vendégek körében Siófok, Budapest, Hajdúszoboszló, Eger, Balatonfüred és Gyula a legvonzóbb úti cél.

De a foglalási adatok alapján népszerű Debrecen, Hévíz, Nyíregyháza és Balatonlelle is. A foglalások harmada a Balaton térségébe szól, 16 százalékuk az észak-magyarországi régióba. Közel azonos arányban (10-10 százalék körül) osztozik a Szállás.hu foglalásaiban Nyugat-Dunántúl, Észak-Alföld és Dél-Alföld. A foglalások 47 százaléka két főre, 64 százalékuk csak felnőttekre szól. A foglalások kétharmada ellátás nélküli, 19 százaléka kizárólag reggelit, míg 13 százaléka félpanziós ellátást tartalmaz. A foglalások háromnegyede 170 ezer forint alatti. Minden harmadik foglalás két éjszakára, minden ötödik három éjszakára szól. A foglalások negyede egyéjszakás, a négynapos tartózkodások aránya 13 százalék. Az öt éjszakás vagy annál hosszabb foglalások 9 százalékot tesznek ki.

Nem csak a hőmérséklet emelkedett augusztusban júliushoz képest

A viharokkal megtűzdelt júliust forró augusztus váltotta, ami felfűtötte az utazási kedvet is. Az augusztus 1-től 17-ig terjedő időszakra szóló Szallas.hu-s foglalások száma 60 százalékkal, a vendégéjszakák száma pedig 79 százalékkal nőtt július ugyanezen időszakához képest. Összehasonlításként, 2024 augusztusában ugyanezen időszakot vizsgálva a foglalások száma 35 százalékkal nőtt, míg a vendégéjszakák száma 55 százalékkal emelkedett 2024 júliusához képest. A számok tehát azt mutatják, hogy bár augusztusban jellemzően mindig többen utaznak, idén a különbség még látványosabban kirajzolódott, részben a borús júliusi időjárás miatt.