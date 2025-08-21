17 perce
Eger lett Magyarország legszebb történelmi városa
Magyarország legszebb történelmi városait rangsorolta egy friss online felmérés. Eger toronymagasan nyerte a versenyt, megelőzve Visegrádot és Pécset.
Eger, Visegrád és Pécs vezetik Magyarország legszebb történelmi városainak rangsorát – derül ki a Csodásmagyarország.hu legfrissebb online felméréséből. A tízes lista negyedik helyén Esztergom szerepel, majd sorrendben Szentendre, Szeged, Sopron, Tata, Gyula és Balatonfüred következik. Eger szinte minden korosztályban az élen végzett, egyedül a 65 év felettiek körében szorult hátrébb, ahol Esztergom bizonyult a legnépszerűbb településnek – szemlézte az egy.hu.
Eger az ország legszebb történelmi városa a magyarok szerint, mutat rá a Csodásmagyarország.hu 2198 fő részvételével, 2025 júliusában készült online kutatása. A barokk belvárosáról, történelmi borvidékéről és ikonikus váráról ismert település toronymagasan, a szavazatok 19 százalékával hódította el az első helyet.
A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!
Korosztályos bontásban Eger továbbra is az első számú történelmi város, a 65 év felettiek kivételével minden csoportban az élen áll. A 18-29 éveseknél a második helyre Pécs, a harmadikra Visegrád került, utánuk Szentendre és Gyula található. Esztergom ebben a korosztályban csak a kilencedik helyen szerepel. A 30-45 évesek körében a dobogó sorrendje változatlan; őket Szentendre, Szeged és Esztergom követi, míg Balatonfüred előrelépve a hetedik helyre került. A 46-65 éves válaszadók Eger után Pécset, majd Visegrádot választották a legszebb városnak.
A heol.hu oldalán mi is írtunk arról nemrég, hogy a belföldi nyaralások idén nyáron is rendkívül népszerűek a magyarok körében, a Szállás.hu friss adatai szerint Siófok vezeti a foglalási toplistát. Eger azonban stabilan tartja magát a legkedveltebb úti célok között. Mint írtuk, az észak-magyarországi régió kedveltsége a gyógy- és élményfürdőknek, borvidékeknek, történelmi látnivalóknak és hegyvidéki kirándulóhelyeknek köszönhető.
Ezek most a pihenés szigetei Hevesben, ide ömlenek ide a turisták, ha egy jót akarnak nyaralni
De arról is írtunk, hogy a Mátra-Bükk térségbe is rengetegen jöttek júniusban. Mint kiderült, a Mátra-Bükk turisztikai térség kiemelkedően népszerű volt: Eger, Miskolc és Gyöngyös vezetett a látogatottsági listán.
Özönlöttek ide júniusban a turisták, te is meglepődnél a számokon!
Turisták szúrták ki, mi lapul a várudvaron, de az Eger-patak rejtélye még ennél is meghökkentőbb