augusztus 8., péntek

László névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Turizmus

2 órája

Ezek most a pihenés szigetei Hevesben, ide ömlenek ide a turisták, ha egy jót akarnak nyaralni

Címkék#strand#nyár#szállás

A belföldi nyaralások idén nyáron is rendkívül népszerűek a magyarok körében, a Szállás.hu friss adatai szerint Siófok vezeti a foglalási toplistát. Eger azonban stabilan tartja magát a legkedveltebb úti célok között.

Heol.hu

Siófok továbbra is a legvonzóbb nyári úti cél a magyarok körében a Szállás.hu adatai szerint. 10-ből 8 nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű. A többség apartmant választ. A régiós összesítésben a Balaton stabilan viszi a portál nyári foglalásainak harmadát, második helyen Észak-Magyarország, köztük Egerrel, a dobogó harmadik helyén pedig Dél-Alföld áll. Eddig nyáron az online fizetések összértékének több mint 27 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szállás.hu oldalán.

A legnépszerűbb települések egyike Eger ismét Fotó: Huszár Márk
A legnépszerűbb települések egyike Eger ismét Fotó: Huszár Márk/Heol.gu

A Szállás.hu friss foglalási adatai szerint idén nyáron a legnépszerűbb település Siófok, de Budapest, Eger, Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Gyula, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Pécs is a toplistán szerepelnek.

Országos szinten az apartman kategória vezet a nyári foglalások harmadával, a második helyen a hotelek állnak valamivel több mint 27 százalékkal, míg a vendégházak a foglalások 23 százalékát teszik ki. A nyári belföldi foglalások kétharmada ellátás nélküli, 18 százaléknál pedig csak reggelit kértek a vendégek. 13 százalék a félpanziós ellátás, 1,4 százalék az all inclusive, és 0,1 százalék a teljes ellátás aránya. A foglalások 79 százaléka legfeljebb 170 ezer forint értékű. Júniusban az online kiegyenlített foglalások értékének 26, júliusban 28 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szállás.hu oldalán.

A portál nyári adataiból az is kiderül, hogy a nyári foglalások felét legfeljebb 37 nappal az utazás előtt megteszik.
– Az elmúlt évekhez hasonlóan az utolsó pillanatos foglalások aránya is jelentős – magyarázta Kelemen Lili. – Bár az átlagos előfoglalási idő két hónap, a leggyakoribb mégis az indulás előtti nap. Sokan az utolsó pillanatban, vagy akár az érkezés napján döntenek a nyaralásról, ami a belföldi utazások rugalmasságát mutatja.

A régiók közötti versenyt egyértelműen a Balaton vezeti a foglalások harmadával, a második helyen Észak-Magyarország áll 16 százalékkal, míg a dobogó harmadik fokára Dél-Alföld került, a nyári foglalások 11 százalékával.

Eger, Miskolc és Egerszalók a legvonzóbb az Észak-Magyarországon nyaralók körében

Az észak-magyarországi régió kedveltsége a gyógy- és élményfürdőknek, borvidékeknek, történelmi látnivalóknak és hegyvidéki kirándulóhelyeknek köszönhető. A legkeresettebb települések között Eger, Miskolc, Egerszalók, Szilvásvárad, Bogács, Tokaj, Sárospatak, Noszvaj, Sátoraljaújhely és Demjén szerepel a Szallas.hu foglalási adatai alapján. A térségbe foglalók 24 százaléka apartmant, 27 százalékuk hotelt, 31 százalékuk pedig vendégházat választ.

Nemcsak a szálláshelyek, hanem a környékbeli programok, látnivalók is nagyban hozzájárulnak a belföldi úti célok népszerűségéhez. Szabó Zsolt, a Szállás.hu Programok és Attrakciók Üzletágának vezetője elmondta, hogy a legkeresettebb attrakciók között idén nyáron a Plázs – Siófok, a Hungarospa Hajdúszoboszló, a Gyulai Várfürdő, a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, valamint az Egri vár szerepel.

Épp nyár elején írtunk arról, hogy 2025 első hónapjaiban minden eddiginél nagyobb bevételt hozott a turizmus.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a heol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A HEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu