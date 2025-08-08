2 órája
Ezek most a pihenés szigetei Hevesben, ide ömlenek ide a turisták, ha egy jót akarnak nyaralni
A belföldi nyaralások idén nyáron is rendkívül népszerűek a magyarok körében, a Szállás.hu friss adatai szerint Siófok vezeti a foglalási toplistát. Eger azonban stabilan tartja magát a legkedveltebb úti célok között.
Siófok továbbra is a legvonzóbb nyári úti cél a magyarok körében a Szállás.hu adatai szerint. 10-ből 8 nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű. A többség apartmant választ. A régiós összesítésben a Balaton stabilan viszi a portál nyári foglalásainak harmadát, második helyen Észak-Magyarország, köztük Egerrel, a dobogó harmadik helyén pedig Dél-Alföld áll. Eddig nyáron az online fizetések összértékének több mint 27 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szállás.hu oldalán.
A Szállás.hu friss foglalási adatai szerint idén nyáron a legnépszerűbb település Siófok, de Budapest, Eger, Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Gyula, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Pécs is a toplistán szerepelnek.
Országos szinten az apartman kategória vezet a nyári foglalások harmadával, a második helyen a hotelek állnak valamivel több mint 27 százalékkal, míg a vendégházak a foglalások 23 százalékát teszik ki. A nyári belföldi foglalások kétharmada ellátás nélküli, 18 százaléknál pedig csak reggelit kértek a vendégek. 13 százalék a félpanziós ellátás, 1,4 százalék az all inclusive, és 0,1 százalék a teljes ellátás aránya. A foglalások 79 százaléka legfeljebb 170 ezer forint értékű. Júniusban az online kiegyenlített foglalások értékének 26, júliusban 28 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szállás.hu oldalán.
A portál nyári adataiból az is kiderül, hogy a nyári foglalások felét legfeljebb 37 nappal az utazás előtt megteszik.
– Az elmúlt évekhez hasonlóan az utolsó pillanatos foglalások aránya is jelentős – magyarázta Kelemen Lili. – Bár az átlagos előfoglalási idő két hónap, a leggyakoribb mégis az indulás előtti nap. Sokan az utolsó pillanatban, vagy akár az érkezés napján döntenek a nyaralásról, ami a belföldi utazások rugalmasságát mutatja.
A régiók közötti versenyt egyértelműen a Balaton vezeti a foglalások harmadával, a második helyen Észak-Magyarország áll 16 százalékkal, míg a dobogó harmadik fokára Dél-Alföld került, a nyári foglalások 11 százalékával.
Eger, Miskolc és Egerszalók a legvonzóbb az Észak-Magyarországon nyaralók körében
Az észak-magyarországi régió kedveltsége a gyógy- és élményfürdőknek, borvidékeknek, történelmi látnivalóknak és hegyvidéki kirándulóhelyeknek köszönhető. A legkeresettebb települések között Eger, Miskolc, Egerszalók, Szilvásvárad, Bogács, Tokaj, Sárospatak, Noszvaj, Sátoraljaújhely és Demjén szerepel a Szallas.hu foglalási adatai alapján. A térségbe foglalók 24 százaléka apartmant, 27 százalékuk hotelt, 31 százalékuk pedig vendégházat választ.
Nemcsak a szálláshelyek, hanem a környékbeli programok, látnivalók is nagyban hozzájárulnak a belföldi úti célok népszerűségéhez. Szabó Zsolt, a Szállás.hu Programok és Attrakciók Üzletágának vezetője elmondta, hogy a legkeresettebb attrakciók között idén nyáron a Plázs – Siófok, a Hungarospa Hajdúszoboszló, a Gyulai Várfürdő, a budapesti Széchenyi Gyógyfürdő és Uszoda, valamint az Egri vár szerepel.
Épp nyár elején írtunk arról, hogy 2025 első hónapjaiban minden eddiginél nagyobb bevételt hozott a turizmus.
