Ezek most a pihenés szigetei Hevesben, ide ömlenek ide a turisták, ha egy jót akarnak nyaralni

Siófok továbbra is a legvonzóbb nyári úti cél a magyarok körében a Szállás.hu adatai szerint. 10-ből 8 nyári belföldi foglalás legfeljebb 170 ezer forint értékű. A többség apartmant választ. A régiós összesítésben a Balaton stabilan viszi a portál nyári foglalásainak harmadát, második helyen Észak-Magyarország, köztük Egerrel, a dobogó harmadik helyén pedig Dél-Alföld áll. Eddig nyáron az online fizetések összértékének több mint 27 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szállás.hu oldalán.

A Szállás.hu friss foglalási adatai szerint idén nyáron a legnépszerűbb település Siófok, de Budapest, Eger, Balatonfüred, Hajdúszoboszló, Gyula, Szeged, Nyíregyháza, Hévíz és Pécs is a toplistán szerepelnek.

Országos szinten az apartman kategória vezet a nyári foglalások harmadával, a második helyen a hotelek állnak valamivel több mint 27 százalékkal, míg a vendégházak a foglalások 23 százalékát teszik ki. A nyári belföldi foglalások kétharmada ellátás nélküli, 18 százaléknál pedig csak reggelit kértek a vendégek. 13 százalék a félpanziós ellátás, 1,4 százalék az all inclusive, és 0,1 százalék a teljes ellátás aránya. A foglalások 79 százaléka legfeljebb 170 ezer forint értékű. Júniusban az online kiegyenlített foglalások értékének 26, júliusban 28 százalékát fizették SZÉP-kártyával a Szállás.hu oldalán.

A portál nyári adataiból az is kiderül, hogy a nyári foglalások felét legfeljebb 37 nappal az utazás előtt megteszik.

– Az elmúlt évekhez hasonlóan az utolsó pillanatos foglalások aránya is jelentős – magyarázta Kelemen Lili. – Bár az átlagos előfoglalási idő két hónap, a leggyakoribb mégis az indulás előtti nap. Sokan az utolsó pillanatban, vagy akár az érkezés napján döntenek a nyaralásról, ami a belföldi utazások rugalmasságát mutatja.

A régiók közötti versenyt egyértelműen a Balaton vezeti a foglalások harmadával, a második helyen Észak-Magyarország áll 16 százalékkal, míg a dobogó harmadik fokára Dél-Alföld került, a nyári foglalások 11 százalékával.

Eger, Miskolc és Egerszalók a legvonzóbb az Észak-Magyarországon nyaralók körében

Az észak-magyarországi régió kedveltsége a gyógy- és élményfürdőknek, borvidékeknek, történelmi látnivalóknak és hegyvidéki kirándulóhelyeknek köszönhető. A legkeresettebb települések között Eger, Miskolc, Egerszalók, Szilvásvárad, Bogács, Tokaj, Sárospatak, Noszvaj, Sátoraljaújhely és Demjén szerepel a Szallas.hu foglalási adatai alapján. A térségbe foglalók 24 százaléka apartmant, 27 százalékuk hotelt, 31 százalékuk pedig vendégházat választ.