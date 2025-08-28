Főzéssel, játékkal dobták föl az egerbocsi hangulatot

Az önkormányzat mellett az Egerbocsért Egyesület is igyekszik élettel megtölteni a falut. A civil szervezet rendszeresen szervez rendezvényeket az ünnepekhez kapcsolódóan. Szerveztek már adventi eseményeket, kedveskedtek a gyerekeknek is, augusztus 16-án pedig egerbocsi főzőversenyt hirdettek a helyieknek és a környékbelieknek. A rendezvényen voltak táncos, énekes fellépők is.

Az egerbocsi főzőverseny dobogósait díjazták, vándor fakanalat is kapott az első helyezett

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

- Hagyományteremtő szándékkal szerveztük meg a kistérségi főzőversenyt. Ez a kilencedik rendezvényünk, próbálunk mindig valami hagyományosat szervezni, mint az advent, vagy most a fűzőverseny. Minden év augusztus 20-a előtt szeretnénk megrendezni, hogy itt jól érezzék az emberek magukat. Tizenegy csapat nevezett, összesen körülbelül hatvanan főztek, és körülbelül háromszáz kóstolójegy talált gazdára – mondta Nyeste Györgyi, az egyesület alelnöke.

A legfrissebb hírekért kövess minket a Heol.hu Google News oldalán is!

Hozzátette, a főzés mellett is találtak elfoglaltságot a csapatoknak, játékokkal mozgatták meg a társaságot. Óránként két ügyességi játékban vettek részt a tagok, mint gumicsizma hajítás, bálagörgetés, habverés. Délután és este karaoke partyt és retro discot tartottak.

Nyeste Györgyi elmondta, bő tízen vannak azok, akik bevonhatók az események megrendezésébe és vannak köztük nagyon aktívak is, mint az elnök, Palotai Sándor, vagy a zenefelelősük. Idén még halloween partyt, illetve adventi ünnepségeket terveznek.

A játékok közt szerepelt a bálagörgetés is

Forrás: Tóth Balázs / Heol.hu

Bátriak nyerték az egerbocsi főzőversenyt

A főzőversenyt egyébként a Bátri Muslincák nyerték, akik csülkös káposztás paszulyt készítettek. Mint Ferencz Zoltán elmondta, nem volt megkötés, milyen étel készíthető, ők emellett döntöttek, bér nem egy begyakorolt ételről volt szó. Beleadtak mindent és elvitték a pálmát, jövőre ismét eljönnek. A csapat szakácsa elmondta, imád főzni, ez az élete, a játékokat pedig igyekeztek poénosan felfogni. A társaság már összeszokott, tíz éve járnak főzni, mindenki tudta, mi a dolga.

A játékban és a főzőversenyben is jól szerepelt a Zuglove, utóbbi Gál István vezérletével csáki rostélyost készített hagymás, fokhagymás, kakukkfüves pirított nudlival. A marha magas hátszínből készült rostélyost tojásos lecsóval, a nemzeti színekről kaliforniai paprika gondoskodott. Pici, ehető virágokkal díszítették. Gál István elmondta, ő régóta jár főzőversenyekre, mindig egy picit másképp készíti az ételeket, de nem teljesen újragondolva, hogy úgy nézzen ki, mint a klasszikus eredeti. A csapatról elárulta, ez egy családi csapat, amelybe a baráti körből is belekerültek néhányan, ő volt az egyik kakukktojás, Budapestről érkezett.