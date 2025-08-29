augusztus 29., péntek

Falunap

43 perce

Egercsehiben vendégeskedik a Színészválogatott

Címkék#Egercsehi Bányász Baráti Kör#Magyar Színészválogatott#színészválogatott#Egercsehi

Flaunapot rendeznek szombaton Egercsehiben, amelyen díszpolgári címet is átadnak. A helyi öregfiúk ellen pályára lép a színészválogatott is.

Tóth Balázs

Bányásznapot és falunapot rendeznek augusztus 30-án Egercsehiben. Délben a Bányász Emlékparkban koszorúzzák meg a Bányász Hősök Emlékművét. A sportpályán 13 órakor kezdődik a színészválogatott és az egercsehi öregfiúk kétszer félórás mérkőzése. Kovács András polgármester elmondta, szerették volna az öregfiúkat ismét a focipályán látni, ezért egy barátságos mérkőzést játszanak majd a színészválogatottal. A csehieknél a 40-50-es korosztályból lesznek korábbi játékosok. A színészválogatott színeiben érkezhet Varga Miklós, Nemcsák Károly, Pásztor Tibor, vagy éppen Vass György.

A színészválogatott januárban az egri Erőss Róbert Emléktornán szerepelt
Forrás: Bódi Csaba / Heol.hu

Délután háromtól a Sörkertben tartják a falunapot, amely bűvész produkcióval kezdődik, Ficzere Krisztina és Keresztfalvi Bence zenés műsora után díszpolgári címet és Egercsehiért kitüntetést ad át Kovács András polgármester. A díjátadót követően a színpadon hastáncot, Sztaniszláv László műsorát láthatja a közönség, 19 órától Szandi lép föl, őt a Lobbanáspont tűzzsonglőrei követik, majd fél kilenctől utcabál kezdődik.

 

 

