Egercsehiben vendégeskedik a Színészválogatott

Bányásznapot és falunapot rendeznek augusztus 30-án Egercsehiben. Délben a Bányász Emlékparkban koszorúzzák meg a Bányász Hősök Emlékművét. A sportpályán 13 órakor kezdődik a színészválogatott és az egercsehi öregfiúk kétszer félórás mérkőzése. Kovács András polgármester elmondta, szerették volna az öregfiúkat ismét a focipályán látni, ezért egy barátságos mérkőzést játszanak majd a színészválogatottal. A csehieknél a 40-50-es korosztályból lesznek korábbi játékosok. A színészválogatott színeiben érkezhet Varga Miklós, Nemcsák Károly, Pásztor Tibor, vagy éppen Vass György.

A színészválogatott januárban az egri Erőss Róbert Emléktornán szerepelt

Délután háromtól a Sörkertben tartják a falunapot, amely bűvész produkcióval kezdődik, Ficzere Krisztina és Keresztfalvi Bence zenés műsora után díszpolgári címet és Egercsehiért kitüntetést ad át Kovács András polgármester. A díjátadót követően a színpadon hastáncot, Sztaniszláv László műsorát láthatja a közönség, 19 órától Szandi lép föl, őt a Lobbanáspont tűzzsonglőrei követik, majd fél kilenctől utcabál kezdődik.